Koronavirüs kabusu aşılarla kontrol edilmeye çalışılıyor. Pek çok ülkede delta varyant sebebiyle vakalar artmaya başladı. Peki, delta mutasyon Türkiye’de var mı? Hangi illerde Hint varyantı görüldü?

Hangi illerde delta virüs var? Türkiye’de kaç kişide Hint virüsü var hangi şehirler delta varyant var?

İngiltere, Portekiz ve Rusya gibi pek çok ülkede vakaların artmasına yol açan delta varyant Türkiye’de de tespit edildi. Milyonlarca kişi söz konusu varyantın hangi illerde kaç kişide görüldüğünü merak ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 134 kişide delta varyant tespit edildiğini belirtti. Bakan Koca, “Delta Plus'ın daha ülkemizde görüldüğünü bilmiyoruz, yani görülmedi, tespit etmedik ama delta varyantıyla ilgili ülkemizde şu ana kadar sekansı yapılmış olup adı konan 134 vakamız oldu. Toplam 16 ilimizde görüldü. Giderek illerdeki dağılımı artmaya başladı ve yoğunluklu, ağırlıklı olarak da İstanbul'da görüldü. 134 vakanın 82'si İstanbul'da. Düzce'de 18, Van'da 8, Ankara'da 4, İzmir'de 3 ve diğer illerimizde de bir, iki şeklinde olmak üzere toplam 16 ilimizde görüldü. Ülkede çok ciddi bir oranın olmadığını biliyoruz ama her geçen gün bunun artabileceğinden de endişe ediyoruz. Aşıların bu varyanta etkili olduğunu biliyoruz. Aşıların erken dönemde bir an önce yapılmasının önemiyle birlikte ikinci dozla delta varyantında daha güçlü bir etkinin olduğunu da biliyoruz. Önümüzdeki süreçte 18 yaşa kadar indirdiğimiz bu dönemde aşının tedarikiyle birlikte muhtemel 6 haftalık süreyi daha erkene, 4 haftaya da çekebiliriz. Önümüzdeki haftalar bunu netleştirmiş oluruz. 18 yaşa kadar olan vatandaşımızın hızla en az bir kez aşılanmasını sağlamak birinci şartımız. Gelebilecek aşıda sorun olmadığını gördüğümüzde hızla ikinci aşılarını da vatandaşımızın bir an önce yapmak, bu virüsün delta varyantına karşı etkinliğinin hızla sağlanmasını oluşturmak istiyoruz” dedi.