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Yaşam Hangi iller kırmızı | Kırmızı illerde hangi yasaklar var?
Yaşam

Hangi iller kırmızı | Kırmızı illerde hangi yasaklar var?

Kırmızı olan iller hangileri | Koronavirüs salgınında risk haritası güncellendi. 58 il kırmızı olurken yalnızca Şırnak mavi il olarak düşük il kategorisinde yer aldı. Peki, hangi iller kırmızı oldu? Hangi illerde yasaklar geri geldi?

Yeniakit Publisher
2021-03-29 20:50:00 -
Hangi iller kırmızı | Kırmızı illerde hangi yasaklar var?

Kırmızı illerin listesi | 1 Mart’ta açıklanana risk haritası 29 Mart Pazartesi günü revize edildi. Vatandaşlar hangi illerin kırmızı olduğunu araştırmaya başladı. Peki, hangi iller kırmızı renkli?

Hangi iller kırmızı | Kırmızı illerde hangi yasaklar var?

Koronavirüs risk haritası yayımlandı. 58 il çok yüksek riskli yani kırmızı renkli iller arasına girdi.

Kovid-19 risk değerlendirme haritasına göre İstanbul, Ankara ve İzmir çok yüksek riskli (kırmızı) kategoride yer aldı. Türkiye genelinde düşük riskli (mavi) kategoride yer alan tek il Şırnak oldu.

Hakkari, Van, Bitlis, Muş, Batman, Siirt, Mardin, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Uşak, Kovid-19'da orta riskli (sarı) iller oldu.

Ağrı, Kars, Bingöl, Tunceli, Kahramanmaraş, Adana, Hatay, Kırşehir, Afyonkarahisar, Burdur, Denizli, Manisa Kovid-19'da yüksek riskli (turuncu) iller oldu.

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