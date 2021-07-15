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Yaşam Hangi hayvan kurbanlık olmaz?
Yaşam

Hangi hayvan kurbanlık olmaz?

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala vatandaşlar kurban hakkında çeşitli soruların yanıtlarını merak ediyor. Kurban pazarlığı yapan kişiler kurbanlık hayvanın özelliklerini araştırıyor. Bu kapsamda "hangi hayvan kurbanlık olabilir, hangi hayvanlardan kurbanlık olamaz" soruları merak ediliyor. Peki, Hangi hayvan kurbanlık olmaz?

Yeniakit Publisher
2021-07-15 20:05:00 -
Hangi hayvan kurbanlık olmaz?

Kurban edilecek hayvanın, sağlıklı, organları tam ve besili olması, hem ibadet açısından, hem de sağlık bakımından önem arz eder. Bu nedenle kurban pazarlığı yapılırken, kurbanlık hayvan alırken kurbanlık hayvanın özellikleri yi ibilinmelidir. Peki, hangi hayvanalardan kurbanlık olmaz? İşte detaylar...

Hangi hayvan kurbanlık olmaz?

Kurban edilecek hayvanın, sağlıklı, organları tam ve besili olması, hem ibadet açısından, hem de sağlık bakımından önem arz eder. Bu nedenle, kötürüm derecesinde hasta, zayıf ve düşkün, bir veya iki gözü kör, boynuzlarının biri veya ikisi kökünden kırık, dili, kuyruğu, kulakları ve memelerinin yarısı kesik, dişlerinin tamamı veya çoğu dökük hayvanlardan kurban olmaz (Ebû Dâvûd, Dahâyâ, 6). Ancak, hayvanın doğuştan boynuzsuz olması, şaşı, topal, hafif hasta, bir kulağı delik veya yırtılmış olması, memelerinin yarıdan daha azının olmaması, kurban edilmesine engel değildir. (Kâsânî, Bedâi', V, 75-76). Bunun yanında kesileceği yere gidemeyecek derecede topal olan hayvanlar da kurban edilemez. Buna göre hayvanın değerini düşürücü nitelikteki kusurlar kurbana engeldir.

Şâfiî mezhebinde, genel olarak yukarıda sayılan kusurlardan birinin bulunması, bir hayvanın kurban olmasına engel teşkil ettiği gibi, uyuz olan hayvanlar ile yem yemesini engelleyecek derecede dişlerinin bir kısmı dökülmüş olan hayvanların da kurban edilmesi caiz değildir (Nevevî, el-Mecmû', VIII, 399-404).

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