Lens almak isteyen pek çok kişinin aklındaki ilk soru ‘Hangi renk lens bana gider?’ sorusu oluyor. Peki, lens rengi seçerken nelere dikkat etmek gerekir?

Kontakt lens nedir?

Kontakt lens, göz bozukluklarında, özellikle ileri derece miyoplarda göz camının çok fazla kalınlaşmasından dolayı kullanımı tercih edilen optik mercek. Esnek bir maddeden yapılmış olup çok yakından bakılmadıkça göz üzerindeki varlığı belli olmaz.

Hangi göze hangi lens gider?

Kahverengi ve ela göz rengine sahip olanların yeşil tonlarında lensler kullanması tavsiye ediliyor.

Koyu kahverengi gözlere sahip olanların ise lacivert tonlarında lensler tercih etmesi öneriliyor.

Ayrıca açık kahverengi tonlarında gözlere sahipseniz gri tonları tercih ederek farklı bir görünüme sahip olabilirsiniz.

Bir diğer seçenek ise opak renkli lenslerdir. Özellikle kahverengi göz renkleri için opak renkler iyi birer tercih olacaktır. Üz ya da daha fazla rengi içerisinde barındıran opak lensler doğal göz renginizin alttan görünmesini engelleyeceğinden, daha doğal bir görünüm oluşturur.