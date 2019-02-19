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Hangi çekirdek daha yararlıdır? Kabak çekirdeği mi, ay çekirdeği mi?

Film seyrederken, çay içerken yanımızda bulundurduğumuz, bir başlayıp sonunu getirmelere doyamadığımız çekirdek ne kadar yararlı? Çekirdeğin sağlığaÇekirdeğin hangi çeşidi daha az kalorilidir?Hangi çekirdek çeşidi daha yararlıdır? İşte çekirdek tüketmekle ilgili merak edilen detaylar haberimizde...

19 Şubat 2019 Salı 21:49
Hangi çekirdek daha yararlıdır? Kabak çekirdeği mi, ay çekirdeği mi?

Film seyrederken, çay içerken yanımızda bulundurduğumuz, bir başlayıp sonunu getirmelere doyamadığımız çekirdek ne kadar yararlı? Çekirdeğin sağlığa Çekirdeğin hangi çeşidi daha az kalorilidir? Hangi çekirdek çeşidi daha yararlıdır? İşte çekirdek tüketmekle ilgili merak edilen detaylar haberimizde...

Film seyrederken, çay içerken yanımızda bulundurduğumuz, bir başlayıp sonunu getirmelere doyamadığımız çekirdek kilo aldırır mı? Çekirdeğin kilo aldırmayanı var mıdır? Çekirdek ne kadar zararlıdır? Çekirdeğin hangi çeşidi daha az kalorilidir? İşte çekirdek tüketmekle ilgili merak edilen detaylar haberimizde...

lkemizde boş zamanlarımızda her zaman en fazla tüketimi olan kuruyemiş olan çekirdek fazla yendiğinde kilo yapar mı sorusunun cevabı çok araştırılmış ve kiloya neden olduğu kanıtlanmıştır. Yalnız halkımız arasında kulaktan dolma bilgilerde bu yöndedir.

Çekirdeğin içinde bulunan yağ oranının yüksek olması sebebiyle kiloya sebep olduğu ve cildimizde yağlanma ve sivilce oluşumuna sebep olduğunu da biliyoruz. Yalnız diyetlerin bir kısmında çekirdek orantılı bir şekilde gün içinde dağıtılarak yendiğinde kilo vermenize sebep olmaktadır. Sağlıklı kilo vermek isteyenlerin diyetinde bulunan çekirdek belli oranda yendiğinde kiloya sebep olmak yerine kilo vermenize yardımcı olmaktadır.

Ay çekirdeğinin yararları

Yapılan araştırmalar ay çekirdeğinin stres, anksiyete, depresyon ve unutkanlığa karşı yardımcı besin olduğunu ortaya koyuyor.Ay çekirdekleri kolaylıkla bulunabilen ve yüksek kalorili şekerlerin veya diğer daha az sağlıklı atıştırma alternatiflerinin yerine geçebilen bir yiyecek olarak ön plana çıkıyor. Bir avuç ay çekirdeği tüketilmesi, günlük gıda alımının besin değerini arttırmada önemli rol oynuyor.

Ay çekirdekleri B1, B5, E ve folik asit içeriyor. Aynı zamanda önemli mineraller arasında yer alan bakır, magnezyum, selenyum ve fosfor açısından da sağlıklı bir besin sunuyor. Yalnızca çeyrek fincan -dört yemek kaşığı- kadar çekirdek, bu önemli besinlere olan günlük ihtiyacınızın yarısından daha fazlasını karşılayabiliyor. Ay çekirdeklerinde bulunan yağ da, iyi kolesterolü artırabilen, kalp ve kardiyovasküler sistemini koruyan kalp dostu yağlardan.

Kabak çekirdeğinin faydaları

Yüksek oranda magnezyum, bakır, demir ve çinko deposu, manganez besin değerleri içeren Kabak Çekirdeği, aynı zamanda K vitamini, E vitamini, B2
vitamini gibi vitamin açısından da zengindir. Kabak çekirdeği, beyin sağlığı için çok önemlidir.

Bir avuç kabak çekirdeği günlük çinko ihtiyacını karşılarken hafızayı güçlendirmeye de yardımcı olur. Kabak çekirdeği, kalbin sağlıklı olarak kalmasını sağlayacak iyi bir antioksidan, çinko, magnezyum ve yağ asitleri kaynağıdır.


Saç için mucizevi bir besin kaynağıdır. Saçlara parlaklık kazandırır. Saçların güçlenmesine yardımcı olur. Yüksek miktarda çinko içeren kabak çekirdeği, bağışıklık sistemini güçlendirir ve virüslerin vücudunuza girmesini önleyerek soğuk algınlığı gibi hastalıkların önüne geçer.

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 21:49
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