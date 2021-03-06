Hangi belediyeden İYİ Parti'ye çantayla para geldi? Türkiye siyasetini sallayacak açıklama

İç siyasette çok sıcak günler yaşanıyor. Muhalefette ardı ardına istifalar ve yeni parti hazırlıkları sürüyor. Muharrem İnce ve ardından Ümit Özdağ yeni parti için kolları sıvadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan “Muhalefet tel tel dökülüyor” açıklamasını yaptı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaoğlu yine hakaret dili kullanarak Erdoğan'ı hedef aldı.

Siyasette fezleke tartışması da sıcak gündemler arasında. Hangi belediyeden İYİ Parti'ye çantayla para geldi? Muharrem İnce'nin partisine hangi vekiller geçecek? Muhalefetteki istifalar üçüncü ittifaka yol açar mı? CHP lideri neden hakaret dili kullanarak muhalefet yapıyor?

Tüm bu gelişmeleri Akşam gazetesi Ankara temsilcisi Emin Pazarcı ve gazeteci Metin Özkan A Haber'de katıldıkları canlı yayında değerlendirdi.

Akşam gazetesi Ankara temsilcisi Emin Pazarcı:

"İYİ Parti'nin kurulduğu zamanlar 'İyi Parti toplama bir parti, içinde çok değişik düşünceler içerisine olan insanlar var. Dağılma süreci olacak' demişti. İşte o dağılma süreci başlıyor. Ümit Özdağ'ın kuracağı parti İYİ Parti'yi etkileyecek ama Türkiye'yi ne kadar etkiler bu konuda tereddütlüyüm.

Ümit Özdağ'ın söylediklerinin çoğu doğru. Ümit Özdağ tüm bunlar yaşanmasaydı yine biraz bekleyip istifa edecekti. Ümit Özdağ bir yerde 2. Adam konumunda pek çalışamaz. Sürekli olarak öne çıkmak gibi bir hedefi var.

İYİ Parti'de bu dağılma süreci devam edecek. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihaleler var ve bu ayakta tutuyor İYİ Parti'yi. Şu anda bir menfeat paylaşımı var.

Önümüzdeki süreçte 3. bir ittifak da ortaya çıkabilir. Bu ortaya çıkarsa ne yapabilirler? Bu sistem ittifakları zorunlu kılıyor. Ama yine Millet İttifakı'nın içinde hareket edecekse ayrılmasının da bir önemi yok. Siyasi irade yeni anayasa yapmaktan bahsediyor."

Gazeteci Metin Özkan'ın açıklamaları:

"Ümit Özdağ'ın İYİ Parti'den ayrılması sürpriz değil. İYİ Parti'den bu gerekçelerle ayrılan 4 tane Genel Başkan Yardımcısı var. 5 tane milletivekili partiden istifa etti ve Kurucular Kurulu'nda ayrılan isimlerin gerekçeleri hep aynı.

Ümit Özdağ dahil partiden ayrılan 17 ismin gerekçekleri neler. 'Partimizde Sorosçular var, çantacılar var FETÖ'cüler var.' söylemler bu yönde. Birbirlerine çeşitli ithamlarda bulunuyorlar.

Al birini vur ötekine. Hangisini elle tutalım. Artık İYİ Parti'de ne yama ne de dikiş tutuyor. Ümit Özdağ'ın istifasının arkasında başka istifalar gelecek.

'HDP Kürtlerin temsilcisi noktasından HDP PKK'nın siyasi sözcüsü' noktasına nasıl geldikleri belli değil. Ama bu tanımlamayı yaptıktan sonra HDP'nin fezlekeleriyle ilgili karar verememeleri önümüzdeki günlerde İYİ Parti'de çatırdamanın oalcağını gösteriyor."