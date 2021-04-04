Salgının sona ermesi için aşılar son derece önemli. Ülkemizde iki ayrı aşı uygulanıyor. Bu sebeple vatandaşlar hangi aşıyı yaptırmaları gerektiğini merak ediyor. Peki, Çin aşısı mı Alman aşısı mı yaptırmalı?

Hangi aşıyı olmak daha iyi? Alman aşısı mı Çin aşısı mı daha iyi?

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Necmettin Ünal, aşılarla ilgili değerlendirmede bulundu. Ünal, “Şu aşıyı olun diyemeyiz. Bu yanlış yönlendirme olur. İki aşının da etkili olduğunu biliyoruz. Aşı teminindeki zorluklar sebebiyle birini bırakıp diğerine yönelemeyiz. BioNTech dünyada 80 milyondan fazla kişiye yapıldı. Sinovac 70 yıldır uygulanan bir yapıda bu sebeple yan etkileri biliniyor. Bu şartları içeresinde vatandaşlar buldukları aşıyı olsunlar” dedi.