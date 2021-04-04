  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık Hangi aşıyı olmak daha iyi? Alman aşısı mı Çin aşısı mı daha iyi?
Sağlık

Hangi aşıyı olmak daha iyi? Alman aşısı mı Çin aşısı mı daha iyi?

Hangi aşı yaptırmalıyım? Ülkemizde Sinovac ve BioNTech aşıları uygulanıyor. Vatandaşlar kendi aşılarını seçme hakkına sahip. Hal böyle olunca milyonlarca kişi hangi aşının daha iyi olduğunu araştırıyor. Peki, kim Çin kim Alman aşısı olmalı?

Yeniakit Publisher
2021-04-04 21:52:00 -
Hangi aşıyı olmak daha iyi? Alman aşısı mı Çin aşısı mı daha iyi?

Salgının sona ermesi için aşılar son derece önemli. Ülkemizde iki ayrı aşı uygulanıyor. Bu sebeple vatandaşlar hangi aşıyı yaptırmaları gerektiğini merak ediyor. Peki, Çin aşısı mı Alman aşısı mı yaptırmalı?

Hangi aşıyı olmak daha iyi? Alman aşısı mı Çin aşısı mı daha iyi?

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Necmettin Ünal, aşılarla ilgili değerlendirmede bulundu. Ünal, “Şu aşıyı olun diyemeyiz. Bu yanlış yönlendirme olur. İki aşının da etkili olduğunu biliyoruz. Aşı teminindeki zorluklar sebebiyle birini bırakıp diğerine yönelemeyiz. BioNTech dünyada 80 milyondan fazla kişiye yapıldı. Sinovac 70 yıldır uygulanan bir yapıda bu sebeple yan etkileri biliniyor. Bu şartları içeresinde vatandaşlar buldukları aşıyı olsunlar” dedi.

Türkiye genelinde okullar kapanır mı? Okulların kapanması vakaları azaltır mı?
Türkiye genelinde okullar kapanır mı? Okulların kapanması vakaları azaltır mı?

Eğitim

Türkiye genelinde okullar kapanır mı? Okulların kapanması vakaları azaltır mı?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan ihanet bildirisine sert tepki!
Gündem

Milli Savunma Bakanlığı'ndan ihanet bildirisine sert tepki!

103 emekli sözde amiralin darbe imalı bildirisine Milli Savunma Bakanlığı'ndan çok sert tepki açıklaması geldi.

Altın alacakları ‘dikkat’ diyerek uyardı: Sağlıklı olan...
Ekonomi

Altın alacakları ‘dikkat’ diyerek uyardı: Sağlıklı olan...

Altın fiyatlarındaki normal seyir devam ederken İntegral Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı Seda Yalçınkaya Özer'den kritik bir açıklama gel..
Dünya para basıyor Türkiye seyrediyor Hem Boğaz güvenliğimiz hem ekonomimiz için Kanal İstanbul’un yapılması şart
Gündem

Dünya para basıyor Türkiye seyrediyor Hem Boğaz güvenliğimiz hem ekonomimiz için Kanal İstanbul’un yapılması şart

Dünyadaki birçok ülke inşa ettikleri yapay kanallar üzerinden milyarlarca dolar para kazanırken, bu kanallardakinin 3 katı gemi geçen İstanb..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay