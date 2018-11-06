Hangi ağrı ne anlama geliyor?



Ağrılar vücudumuzun tehlike sinyalleridir. Bazı ağrılar dikkate alınmalı ve bir doktora gözükülmelidir. Uzmanlar basit zannettiğimiz bazı ağrıların vücutta ciddi hastalıkların habercisi olduğunu savunuyorlar.

Şiddetli baş ağrıları

Başınız sürekli ve hiç kesilmeden ağrıyorsa bir hekime gözükmekte fayda vardır. Eğer gripseniz sinüsleriniz dolu olabilir. Bu iltihaplı sıvı baş ağrısı yapar. Fakat grip değilseniz ve baş ağrınız şiddetli olarak devam ediyorsa, beyinde tümör ve beyin damarlarında daralma olabilir hemen doktora gitmekte fayda var.

Sırt ve kürek kemiği arası ağrıları

Bunlar yüksek tansiyon, kalp krizi belirtisi olabilir. Şiddetli romatizmanız da olabileceği gibi akciğerlerde bir sıkıntının da habercisidir.

Göğüs ağrısı

Kalp krizi riski olabilir. Fakat, kalp krizi geçiren insanlarda göğüste bir baskı hissedildiği bilinir. Eğer sakinleşip, bir yere uzandığınızda ağrı hafifliyorsa kalp ile ilgili değildir. Kadınlarda kalp krizinin başlıca belirtisi karın ağrılarıdır. Gene de bir doktora gözükmekte fayda vardır.

Boyun ağrıları

Boyun ağrıları şiddetli ve başı döndüremeyecek kadar zorluyorsa kireçlenme olabilir. Boyun omurlarında disk kayması veya fıtık da olabilir. Ağnnız 3 günden fazla devam ederse, doktorunuza danışınız. Doktorunuz, ağrıyı hafifletmek için yumuşak bir boyunluk takmanızı ve başınızı hareket etmekten sakınmanızı önerebilir. Ancak, boyunluğu her seferinde sadece birkaç saat takmaya dikkat etmelisiniz. Bazı doktorlar kas gevşetici ilaçlar da yazabilirler

Karın ağrısı

İlk şüphelenilen apandist olabilir. Bu sebeple hemen bir hastaneye gitmekte fayda vardır. Pankreas ve midede de şiddetli problemler olabilir.

Baldır ağrıları

Bacak damarlarından birinde pıhtılaşma olabilir. Uzun süre hareketsiz kalmak, yolculuk yapmak sebebli olabilir.

Ayak ağrıları

Ayaklarınızda ağrı uzun süre ayakta kalmak ile ilgili olabilir. Yanmalar varsa, şeker hastalığı belirtisidir. Sinirlerde bir hasar da olabilir.

ALIN AĞRISI

Baş ağrıların birçok türü alın bölgesinde hissedilir Ancak sinüzite bağlı olabildiği gibi Göz, beyin ve sinir sistemine ait de olabilir hatta yorgunluk, uykusuzluk gibi durumlarda alın bölgesinde ağrılar hissedilir.

İnsanı yanıltıp dişini çektirten yüz ağrısı

Yüz bölgesinde yaşanan ağrıların pek çok sebebi olabildiği gibi şikayetler çoğu zaman diş ağrısı ile karıştırılabiliyor. Yüzde ortaya çıkarak kişinin hayatını altüst edebilen bu ağrıların bir kısmı bir beyin sinir hastalığı olan “Trigeminal Nevralji”den kaynaklanabiliyor. Yüz ağrısı olarak bilinen ve elektrik çarpmasını andıran bu ağrılar yüzünden sağlam dişini çektirmek isteyen hastalar olabiliyor. Kadınlarda daha fazla görülüyor.

ŞİMŞEK ÇAKAR GİBİ

Beyin sapı bölgesinden çıkan ve özellikle alın, şakak ve çenedeki duyuları kontrol eden sinir “Trigeminal” olarak adlandırılmaktadır. Trigeminal siniri dokunma duyularını alıp, beyne duyu olarak aktarmanın yanı sıra çene kaslarının da hareket ettirmektedir.

Bu sinirde ortaya çıkan sorunlardan kaynaklanan ağrılar da yüzde alında, çenede ve şakakta hissedilmektedir.

Hastalar yaşanan ağrıyı şimşek çakan tarzda gelen, kısa süreli ağrılar olarak tarif etmektedir.

Ağrının genellikle üst ve alt çenedeki ağrılardan kaynaklandığı sanılmaktadır.

Bundan dolayı bazen hastalar diş doktorlarının itirazlarına rağmen ağrılar sonlandırmak için sağlam dişlerini bile çektirebilmektedir.

Gülerken bile ağrı hissedilebilir

Hastalığının kesin sebebi bilinmemektedir.

Tümör, diş eti ve eklem hastalıkları, alt çenenin yüzdeki oynak yerinde görülen rahatsızlıklar ile bazen de yüz damarındaki hastalıklar ağrıya sebep olabiliyor.

Hastalığın belirtisi olan ağrılar yemek yerken, konuşurken, tıraş olurken, gülerken, elma, armut gibi meyvelerden büyük bir ısırık alırken ya da yüzdeki bir bölüme dokunurken ortaya çıkabilmektedir.

Ağrıların yaşanma sıklığı yıllar içinde artarak ilerlemektedir. Hastalar yaşadıkları ağrıyı azaltmak için mümkün olduğunca yüzün ağrıyan tarafıyla yemek yememeye, gülmemeye ve bir şey ısırmamaya özen göstermektedir.

Ancak her yüz ağrısını böyle düşünüp, sebebi yokmuş diye geçiştirmemek gerekir. Ağrının altında yatan bir sorun varsa, bunun mutlaka bir uzman doktor tarafından araştırılması önem taşımaktadır.