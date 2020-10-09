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Medya Hande Yener’e yerinde ama yetersiz tokat!
Medya

Hande Yener’e yerinde ama yetersiz tokat!

Müzik adı altında batılı yaşam tarzını özendiren ve ahlaksız klipleriyle toplumun ahlaki yapısını çöküntüye uğratan Hande Yener’e İran’dan yerinde ama yetersiz bir tokat geldi.

Yeniakit Publisher
2020-10-09 15:25:00 - 2020-10-09 15:46:51
Hande Yener’e yerinde ama yetersiz tokat!

Müzik kisvesi altında batılı yaşam tarzını özendiren ve klipleriyle toplumun ahlaki değerlerini tarumar eden Hande Yener’e İran’dan yerinde ama yetersiz bir tokat geldi. İran geçtiğimiz günlerde piyasaya çıkan Hande Yener’in sözde albümü Carpe Diem’in kapağını kapatarak satışa sundu. Ahlaksız yaşam tarzının empoze edildiği albüm kapağına İran’ın yerinde ama yetersiz kararına sonrası sosyal medyada da yorum yağdı.

‘Darısı Türkiye’nin başına’

Konuya ilişkin sosyal medyada yapılan yorumlarda Hande Yener’e sert tepki gösterilirken, İran’ın adımı ise destek buldu. Kimi kullanıcılar ise ahlaki çöküntüye neden olan bu ve benzeri sözde albümlerin piyasaya sürülmesinin engellenmesi gerektiğini vurguladı.

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