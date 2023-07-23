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Siyaset

Hande Yener yetmedi bir de Melek Mosso 'Milli Görüş temsilcisi' Temel bu işe ne diyecek!

Yeniakit Publisher
2023-07-23 21:39:00 - 2023-07-23 22:14:18
Hande Yener yetmedi bir de Melek Mosso 'Milli Görüş temsilcisi' Temel bu işe ne diyecek!

AK Parti Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin organize ettiği etkinlikte konser vermesi planlanan Hande Yener'in sahnesi gelen tepkiler üzerine iptal edilmişti.

Balıkesir Sivil Toplum Platformu'nun, Hande Yener'in eşcinsel sapkınlara desteğinden dolayı konserine eleştiride bulundu. AK Partili belediye yanlıştan dönerek sahneyi iptal etti.

CHP’li Burhaniye Belediyesi harekete geçti!

CHP’li Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, dün akşam Burhaniye Kitap Fuarı kapsamında yaptığı konuşmasında ilçede sapkın destekçisi Hande Yener’in konser vereceğini açıkladı.

Deveciler, öte yandan genç kadınları sahnede ahlaksızlığa davet eden, Erdoğan'a oy verenlere adice küfreden kadını "idölüm" diye paylaşan Melek Mosso’nun da 18 Ağustos’ta Burhaniye’de konser vereceğini açıkladı.

Yaşanan gelişmeden sonra gözler CHP'nin ittifak ortağı "Milli Görüş temsilcisi" Temel Karamollaoğlu'na çevrildi. KaramollaoğlU'nun bu adım karşısında ne tepki vereceği merakla bekleniyor.

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