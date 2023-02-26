Hande Fırat, üzücü gelişmeyi "Maalesef" diyerek duyurdu

Hürriyet gazetesi yazarı Hande Fırat, Van'da 9 yıl önce yaşanan 7.2 büyüklüğündeki depremde, enkaz altındaki fotoğrafı sembol haline gelen Yunus Geray'a, "Ah be Yunus senden sonra 7 bin çocuğumuz gitti..." diye seslendi.

Fırat yazısında, "Çok üzgünüm, çok üzgünüz. Bu son felakette şu ana kadar yaklaşık diyorum, çünkü hâlâ çalışmalar sürüyor; 7 bin çocuğumuzu daha kaybettik. Bebek, çocuk, genç yani 0-18 aralığında bulunan 7 bin çocuğumuzun oyunlarını, hayallerini, geleceklerini, mis kokularını, hayatlarını aldık. Biz büyüklerinizi affedin diyeceğim ama... Bunun affı olur mu? Son fotoğraf olsun demiştin. Sen son fotoğraf olamadın, şimdi elimizde içimizi yıllarca kanatması gereken en az 7 bin fotoğraf var. Bunlar son olur mu dersen... Sana verecek tek yanıtım: “Olmalı Yunus, olmalı! Konuşup bir süre sonra unutup sonra tekrar bir felaketle yeniden konuşmaya başlamaktan ben artık çok utanıyorum. O yüzden olmalı Yunus!” ifadesini kullandı.



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