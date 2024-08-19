Hande Fırat, sıcak gelişmeyi böyle aktardı: Çocuklarımızın masum dünyasını kirletmeye yönelik bir kapı açıyor

Instagram için alınan erişim engeli kararı büyük yankı uyandırdı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Twitter, TikTok, Instagram gibi sosyal medya mecralarına gelen engellemelerin, olumsuz içerikler nedeniyle başlatılmak istenen diyalog sürecinde muhatap bulunmaması ve nihayetinde mahkemeye başvurmak zorunda kalmaları neticesinde yaşandığını söyledi. Türkiye’de 3 milyondan fazla takipçisi olan Wattpad’in halen kapalı kalması hakkında da “Bu platformun Türkiye’de bir temsilcisi yok, içeriklerle ilgili şikâyetimizi iletecek muhatap bulamıyorduk” dedi. Bakan, Wattpad için ayrıca “Çocuklarımızın masum dünyasını kirletmeye yönelik bir kapı açıyor” ifadesini kullandı.

Bir grup gazeteciyle bir araya gelen Bakan Göktaş’ın açıklamalarını Hürriyet yazarı Hande Fırat şöyle aktardı:

“Son dönemde artan dijital ve şiddet içerikli oyun bağımlılığı çocuklarımızın, gençlerimizin sağlığını olumsuz etkiliyor. Dijital oyunlar özellikle çocukların ve ergenlerin gerçeklik algısını değiştiriyor. Belli kesimler tarafından ergenlerin radikalleşmesinde araç olarak kullanılıyor.

Bakanlığımız bünyesinde Sosyal Medya Çalışma Grubumuz var. Geleneksel ve sosyal medya ortamında çocukları ve aileleri tehdit eden içerikleri 7/24 takip ediyoruz. Zararlı içeriklere anında müdahale ediyoruz. Çocuklar için ‘Duy, Duyarlı Ol İhbar Hattı’mız var. Özellikle sosyal medya içeriklerine anında müdahale edebiliyoruz.

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Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz’ın başkanlığında yeni bir kurul oluşturuyoruz. Her türlü bağımlılıkla mücadeleyi özel olarak ele alıyoruz. Eskiden bağımlılık denildiğinde sadece madde, sigara ve alkol bağımlılığı algılanabiliyordu. Son dönemde artan dijital ve oyun bağımlılığı çocuklarımızın, gençlerimizin sağlığını olumsuz etkiliyor.

RTÜK ile dijital bağımlılığa yönelik farkındalığı artırmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz.

Twitter, TikTok, Instagram gibi olumsuz içerik üreticilerin eğer varsa muhatapları onlarla diyaloğa geçiyoruz. Bakıyoruz ki muhatap yok en sonunda mahkeme kararıyla erişime kapatmak durumunda kalıyoruz.

Wattpad’in Türkiye’de 3 milyondan fazla takipçisi var. Çoğu 18 yaş altı. Dünyada 90 milyon kullanıcısı var. Çocukların hikâye yazdığı, yazarların kendilerini keşfettiği masum bir platform olarak kulağa çok hoş geliyor. Hatta aileler bile bu konuda zaman zaman ‘Çocuğum ne güzel hikâye yazıyor’ diyor. Ancak bu platformda çocuklarımız her türlü zorbalık, şiddet, cinsel istismar, intihar, madde bağımlılığı gibi son derece olumsuz içeriklere hiçbir filtre ve kontrol mekanizması olmaksızın maruz kalıyordu. Bu platformun Türkiye’de bir temsilcisi yok, içeriklerle ilgili şikâyetimizi iletecek muhatap bulamıyorduk. Çocuklarımızın masum dünyasını kirletmeye yönelik bir kapı açıyor. Hâlâ bugün Wattpad bizimle herhangi bir temasa geçmedi. Ama ne yaptı? Kullanıcılarına ‘Siz hareketlenin, VPN kullanın’ dedi. Hem kaçak yoldan girilmesini istiyor hem de kullanıcılarını kullanıyor, onları teşvik ediyor.”