Hande Fırat, Erdoğan'ın son oy oranını açıkladı! Seçime iki gün kala böyle duyurdu

Hürriyet gazetesi yazarı Hande Fırat, Türkiye Araştırmaları Vakfı’nın anket çalışmasını köşesine taşıdı. Anketin, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yüzde 53.7’lik bir oy oranıyla yeniden seçileceğini öngördüğünü belirten Fırat, yazısında özetle şunları kaydetti:

"14 Mayıs seçimlerinde milliyetçi oylardaki yükseliş ve bunun seçimlere olan etkisi net bir biçimde görülmüştü.

Daha önce bu köşede Prof. Dr. Hasan Basri Yalçın’ın yöneticiliğini yaptığı Türkiye Araştırmaları Vakfı’nın hizmete özel anket çalışmasını ve tespitlerini paylaşmıştım. Hasan Basri Hoca cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde de yine hizmete özel bir anket ve çalışma yürüttü. Kendi Twitter hesabından araştırmanın sonuçlarını da yayınladı. Ancak çalışmanın bana göre en dikkat çeken bölümü yine tespitler! Toplumu anlamak için bu tespitleri önemsiyorum. Söz konusu başlığa geçmeden önce akademik çalışmanın oy oranları ile ilgili detaylarını paylaşmak isterim:

‘İKİNCİ TURDA ERDOĞAN’

ÖNE ÇIKAN VİDEO

- Araştırma 26 ilde toplamda 3 bin 4 kişi ile yüz yüze gerçekleştirilmiştir.

- 18 yaş ve üstü oy kullanma hakkına sahip yurtiçinde yaşayan tüm Türk vatandaşlarını temsilen yapılmıştır.

- Bu araştırma cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yüzde 53.7’lik bir oy oranıyla yeniden seçileceğini öngörmektedir.

- İlk turda Sinan Oğan’a verilen yüzde 5 oydan ikinci turda Tayyip Erdoğan’a yüzde 1.75, Kemal Kılıçdaroğlu’na ise yüzde 1.25’lik bir oy kayması olacağı, geri kalan kararsız seçmenin ise oransal olarak dağılacağı tahmin edilmektedir. (…)”