Hande Fırat çok konuşulacak iddiayı ortaya attı! Cihat Yaycı’nın Erdoğan ve Bahçeli’ye mektubundaki detay

Hande Fırat, bugünkü köşe yazısında, Başkan Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararla görev yeri değiştirildikten sonra istifa eden Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanlığı Tümamiral Cihat Yaycı hakkında çarpıcı bir iddia kaleme aldı.

Fırat, Yaycı'nın görev yeri değiştirildiği süreçte Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye mektup yazdığını ileri sürdü.

Fırat, "Mektupta 'Beni harcamaya çalışıyorlar' imasında bulunan Yaycı’nın Ankara’da FETÖ ile mücadele, Doğu Akdeniz gibi başlıklardaki önemli katkılarına değer veriliyor" diye yazdı.

Fırat yazısında şunları kaydetti:

FETÖ ile mücadele deyince, FETÖMETRE ile bu mücadelede önemli katkısı olan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanlığı görevinden alınıp Genelkurmay Başkanlığı emrine verilen Tümamiral Cihat Yaycı’nın geçtiğimiz günlerdeki istifasına da değineceğim.

İstifa sürecinde yaşananlarla ilgili bazı perde arkası bilgiler edindim. Hakkında açılan soruşturma gerekçesiyle görev yeri değiştirilen Cihat Yaycı’nın o süreçte hem Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, hem de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye mektup yazdığını öğrendim.

Mektupta “Beni harcamaya çalışıyorlar” imasında bulunan Yaycı’nın Ankara’da FETÖ ile mücadele, doğu Akdeniz gibi başlıklardaki önemli katkılarına değer veriliyor. Ancak basınla kurduğu ilişki ile TSK’nın hiyerarşisine zarar verdiği eleştirisi yöneltiliyor. Paşa’nın yazdığı iki mektup da TSK’nın hiyerarşisine zarar olarak görülmüş olabilir.