  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

Hande Fırat çok konuşulacak iddiayı ortaya attı! Cihat Yaycı’nın Erdoğan ve Bahçeli’ye mektubundaki detay

Hande Fırat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararı ile Genelkurmay Başkanlığı emrine verilen daha sonrasında istifa eden Tümamiral Cihat Yaycı ile ilgili yazı kaleme aldı. Hande Fırat, Cihat Yaycı'nın, Erdoğan ve Bahçeli'ye mektup yazarak "Beni harcamaya çalışıyorlar" imasında bulunduğunu yazdı.

Yeniakit Publisher
2020-06-02 10:40:00 -
Hande Fırat çok konuşulacak iddiayı ortaya attı! Cihat Yaycı’nın Erdoğan ve Bahçeli’ye mektubundaki detay

Hande Fırat, bugünkü köşe yazısında, Başkan Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararla görev yeri değiştirildikten sonra istifa eden Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanlığı Tümamiral Cihat Yaycı hakkında çarpıcı bir iddia kaleme aldı.

Fırat, Yaycı'nın görev yeri değiştirildiği süreçte Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye mektup yazdığını ileri sürdü.

Fırat, "Mektupta 'Beni harcamaya çalışıyorlar' imasında bulunan Yaycı’nın Ankara’da FETÖ ile mücadele, Doğu Akdeniz gibi başlıklardaki önemli katkılarına değer veriliyor" diye yazdı.

Fırat yazısında şunları kaydetti:

FETÖ ile mücadele deyince, FETÖMETRE ile bu mücadelede önemli katkısı olan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanlığı görevinden alınıp Genelkurmay Başkanlığı emrine verilen Tümamiral Cihat Yaycı’nın geçtiğimiz günlerdeki istifasına da değineceğim.

İstifa sürecinde yaşananlarla ilgili bazı perde arkası bilgiler edindim. Hakkında açılan soruşturma gerekçesiyle görev yeri değiştirilen Cihat Yaycı’nın o süreçte hem Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, hem de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye mektup yazdığını öğrendim.

Mektupta “Beni harcamaya çalışıyorlar” imasında bulunan Yaycı’nın Ankara’da FETÖ ile mücadele, doğu Akdeniz gibi başlıklardaki önemli katkılarına değer veriliyor. Ancak basınla kurduğu ilişki ile TSK’nın hiyerarşisine zarar verdiği eleştirisi yöneltiliyor. Paşa’nın yazdığı iki mektup da TSK’nın hiyerarşisine zarar olarak görülmüş olabilir.

CNN Türk boykotunun perde arkası ortaya çıktı! Hande Fırat ile Buket Aydın detayı
CNN Türk boykotunun perde arkası ortaya çıktı! Hande Fırat ile Buket Aydın detayı

Gündem

CNN Türk boykotunun perde arkası ortaya çıktı! Hande Fırat ile Buket Aydın detayı

Diyarbakır Valiliği açıklama yaptı! Atakan Arslan'ı şehit eden zanlının fotoğrafı yayıldı
Diyarbakır Valiliği açıklama yaptı! Atakan Arslan'ı şehit eden zanlının fotoğrafı yayıldı

Gündem

Diyarbakır Valiliği açıklama yaptı! Atakan Arslan'ı şehit eden zanlının fotoğrafı yayıldı

Mehmet Metiner önemli gelişmeye noktayı koydu! ‘Orayı da hakimiyetimiz altına alacağız’
Mehmet Metiner önemli gelişmeye noktayı koydu! ‘Orayı da hakimiyetimiz altına alacağız’

Gündem

Mehmet Metiner önemli gelişmeye noktayı koydu! ‘Orayı da hakimiyetimiz altına alacağız’

CHP’li Belediye ‘basit’ diyerek sahip çıktı! Soner Yalçın resmen kendine kale yaptırmış
CHP’li Belediye ‘basit’ diyerek sahip çıktı! Soner Yalçın resmen kendine kale yaptırmış

Gündem

CHP’li Belediye ‘basit’ diyerek sahip çıktı! Soner Yalçın resmen kendine kale yaptırmış

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı