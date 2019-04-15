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Hamzaoğlu: “Bu galibiyet güzel günlerin göstergesi olsun”

BB Erzurumspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu Akhisarspor galibiyetiyle bir kıvılcım yaktıklarını, önümüzde ki haftalarda bunu ateşe dönüştürmek için mücadele edeceklerini söyledi.

15 Nisan 2019 Pazartesi 22:53
Hamzaoğlu: “Bu galibiyet güzel günlerin göstergesi olsun”

BB Erzurumspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu Akhisarspor galibiyetiyle bir kıvılcım yaktıklarını, önümüzde ki haftalarda bunu ateşe dönüştürmek için mücadele edeceklerini söyledi.


BB Erzurumspor’un Akhisarspor’u 2-1 yendiği maçın ardından Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu ve Akhisarspor Teknik Sorumlusu Ercan Kahyaoğlu açıklamalarda bulundu.



BB Erzurumspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu geriye düştükleri müsabakada kazanan taraf oldukları için mutlu olduklarını belirterek, "Bu zor maçı kazanarak bitirdiğimiz için mutluyuz. Oyuncularımızı tebrik ediyorum. Akhisarspor’un kapanacağını biliyorduk. Rakibi ikinci bölgeye çekerek arkada boşluk bırakmalarını istedik. Bunu da ilk yarıda başardığımızı düşünüyorum. Böyle bir maçta geri düşmemize rağmen tekrar geri dönmek bizim için önemliydi. Önümüzde bir Göztepe maçı var o maça en iyi şekilde hazırlanacağız. Orada da iyi bir skor alırsak önümüzün açılacağını düşünüyorum. Bu galibiyet Erzurum’a armağan olsun. İnşallah güzel günlerin göstergesi olsun. Bugün oyuna sonradan giren oyuncuları tebrik ediyorum çok iyi oynadılar. Oyuncularımı görev bilincinden dolayı tebrik ediyorum“ ifadelerini kullandı.


Hamzaoğlu, bu maçın zorluğunda 6 maçın daha kendilerini beklediklerini vurgulayarak, “Son haftalar bizim açımızdan kolay olmayacak. Taraftarlarımıza şunu söylüyorum oyuncuları eleştirmek yerine desteklemeleri gerekmekteydi. Biz son haftaları bu oyuncularla geçireceğiz. Taraftardan ricam oyuncuları eleştirmesinler destek olsunlar erken havlu atmış olmayalım bu haftalarda. İşimiz kolay değil 6 tane böyle maç oynayacağız. Bir kıvılcım yaktık bu maçta inşallah geriye kalan haftalarda bunu ateşe çeviririz” şeklinde konuştu.



Akhisarspor cephesi


Akhisarspor Teknik Sorumlusu Ercan Kahyaoğlu, ligin sonuna kadar mücadeleye devam edeceklerini ifade ederek, “Planladığımız gibi gerçekleşti oyun yapısı. Maalesef top bizdeyken golleri yedik. Maç içerisinde top sizdeyken skorda yakalamışken dengeli bir oyun oynayacaksınız. Rakip çok ciddiydi bunun bilincindeydik. Rakibin lige tutunması için bizim gibi kazanması gerekti. Lig bitmedi biz yine sonuna kadar kazanmak için oynayacağız” dedi.

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Haber Tarihi: 15 Nisan 2019 Pazartesi 22:53
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