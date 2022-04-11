Hamza Dağ: Erbakan hayatta olsaydı Karamollaoğlu'nu kapıdan içeri almazdı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Necmettin Erbakan hayatta olsaydı Karamollaoğlu gibi tipleri Saadet Partisi'nin kapısından içeri almazdı. Karamollaoğlu'nun sözleri Erbakan'ı sevenlerin gönlünü incitmiştir." dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun "Erbakan Hoca bugün hayatta olsa kesinlikle CHP ile birlikte olurdu." sözlerine tepkiler devam ediyor. Son olarak, Kanal 7'de Başkent Kulisi programına katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'dan tepki geldi.

"Karamollaoğlu'nu kapıdan içeri almazdı"

Dağ yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Necmettin Erbakan hayatta olsaydı Karamollaoğlu gibi tipleri Saadet Partisi'nin kapısından içeri almazdı. Karamollaoğlu'nun sözleri Erbakan'ı sevenlerin gönlünü incitmiştir.

CHP ile iş kotaran Babacan ve Davutoğlu'na tepki

Bakanlık, genel başkanlık, başbakanlık yapmış isimler var ve bu isimler hırsları akıllarının önüne geçmiş insanlar. Şuanda görünen tabloda CHP'nin vagonu olmayı tercih etmiş vaziyetteler. Biz Allah bize ömür verdiği sürece Recep Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşlığını terk etmeyiz. Bizim bu konudaki bakışımız buna dönüktür.