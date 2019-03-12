Hamza Dağ: "31 Mart, Türkiye’nin en kritik seçimidir"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, 31 Mart yerel seçimlerinin Türkiye’nin en kritik seçimlerinden biri olduğunu söyledi.

Dağ, AK Parti Kütahya İl Başkanlığı’nda teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi.

AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, AK Parti Kütahya milletvekilleri İshak Gazel ve Ahmet Tan ile Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu ve AK Parti Belediye Başkan adayı Ahmet Sami Kutlu’nun da katıldığı toplantıda konuşan Dağ, "31 Mart seçimlerine çok fazla bir zaman kalmadı. 2014’ten bugüne7. Seçim yaşıyoruz. Aslında bir nevi yüzyıl öncesinin benzerlerini yaşadığımız bir süreç oldu ülkemiz açısından. Gezi olayları ile başlayan ve 15 Temmuz’da neredeyse tavana çıkan saldırılar son dönemde de ekonomik operasyonlarla birlikte son viraja gelmiş vaziyetteyiz. Allah’ın izniyle bu virajı da aldıktan sonra önümüzde 4 yıl 3 ay herhangi bir seçim yok. Birileri bu seçimden çıkacak olan neticeye göre birtakım hususlara bel bağlamış olsa da onların istediği böyle bir netice söz konusu olmayacak. Çünkü bu parti 17 yıldır her şehre bir önceki dönemlere göre 3 misli, 10 misli hizmetler kazandırdı ve aynı zamanda da bu parti bir misyon ortaya koydu ve o misyonu da yaşatmak için elinden geleni hep sonuna kadar devam ettirdi. Kütahya’dan Allah razı olsun. AK Parti olarak Kütahya’ya diyebileceğimiz hiçbir söz yok. 2002’de 6-0’la başladı sonrasında 5-0’lar 5-1’ler, son 24 Haziran’da bir yol kazası yaşadık burada. Belki tam arzuladığımız neticeyi 24 Haziran’da milletvekilliği bağlamında alamadık" dedi.

"KÜTAHYA TARİHİN AKIŞINI DEĞİŞTİRMİŞTİR"

Kütahya’nın demokrat bir il oludğunu kaydeden Hamza Dağ, "On yıllardır yapılan seçimlerde milletimizin kesinlikle Kütahya’ya sokmadığı bir parti bu seçimlerde Kütahya’ya girmiş oldu. Öyle bir partinin bir ile girmesinin faydası olmaz. Onlar sadece nifak tohumu ekerler, sadece kavga ederler başka da bir şey üretmezler. Kütahya aslında demokrasi kültürümüzün en önemli mihenk taşlarından birini belki o tarihte alamamış olsa da bugün geriye dönüp tarihi okuduğumuzda ne kadar önemli bir karar verdiğini çok net görüyoruz. Adnan Menderes kendi ili Aydın’dan seçilememesine rağmen iki bölgeden seçilme imkanı olması sebebiyle ve hatta eşine seçilemedik, olmadı, çiftliğe geri dönüyoruz sözünün sonrasında eşi Aydın’dan değil Kütahya’dan seçildiğinin müjdesini vermiş ve hayatımız, tarihimiz işte o gün değişmişti. Rahmetli Menderes’in ilk yaptığı icraat da Kütahya ve Kütahya’nın değer verdiği ezanın yeniden Arapça okunması olmuştu. Bizi topraklarımız bu coğrafyamız, manevi hamurunu en iyi şekilde almış, milli duygularını en üst noktada yeşertmiş, kendisi öyle yaşadığı gibi evlatlarını da o şekilde yaşatan topraklardır. Bu evladınız da bu topraklarda yaşamış, bu toprakların suyunu içmiş, nereye giderse gitsin ilk önceliği manevi duygular, manevi hususlar ve milli duygulardır. Siyasi partiler, dernekler, vakıflar bize göre bu işlerde bir aracıdır ancak biz asıl yolumuza bakarız o yolu dabu topraklarda aldım. Benden sonra ve bizden sonra gelecek nesillerde bu topraklarda bunu alacaklar. İnşallah bugüne kadar olduğu gibi 1 Nisan’dan sonra buradaki belediye başkanlarımızın ilk misyonu bunun daha da iyi devam ettirilmesi olacaktır.

Ülkemiz için kritik bir seçime gidiyoruz. Son virajı alıyoruz. Beka meselesi dedik. İstiklal ve istikbal meselesi dedik. Toplum zaman zaman bu konuda beka diyorsunuz da bu nedir? Diyorlar. Belki 15 Temmuz’u unuttuk, Gezi’yi de unuttuk çünkü bunlar aştık ama öyle bir takım operasyonlar yaşıyoruz ki son dönemde, sadece S400’lerle alakalı yaşamış olduğumuz husus, beka konusunda ne kadar haklı olduğumuzun göstergesidir. Bir gün bir şey yaşanırsa, yakın ülkelerden atılacak bir füze benim ülkemi rahatsız edecekse benim bunun güvenini almam lazım. Teknolojiyi ne zaman ortaya koyduk, bugün terör sıfırlanmış vaziyette. Terörü konuşmuyoruz. Anketler yapıyoruz Türkiye’nin en önemli sorunu nedir diye. 1 sene önce birinci sırada terör çıkıyordu bugün artık terör gündemde yok. Çünkü teknolojiyi kullandık. Geçen sene esnafları ziyaret ederken esnafın o feraseti beni çok etkilemişti. En zor dönemdi. Birçok girdiğimiz esnaf, biz bugün çarkımızı döndürüyoruz. Çok büyük paralar kazanmıyoruz ama siz dik surun biz bu dönemi ekstra kazanamadan geçirebiliriz ama siz dik durun dediler. Milletimizin bizimle aynı duyguyu paylaşacak düzeyde hareket etmesi demek, kısa vadede birtakım zorluklar yaşasak da uzun süreçte bu ülkeye çok büyük faydası olacak. Bunun için de ilk viraj 31 Mart seçimleridir.

İşin yerel siyaset bölümü var. Yerel seçime giderken burada belediyemizin yapacağı önümüzdeki 5 yıl süreçteki işlerin ötesinde Ankara ile uyumlu, Ankara ile diyaloğu iyi olan ve aynı masa etrafında hükümet temsilcisi, il milletvekilleri, belediye bakanının oturup şehirle ilgili karar verip icraata geçeceği bir yönetim kadar mantıklı olması gereken bir şey yok. 1 Nisan sabahı bu ülkede iktidar değişmeyecek. İktidar belli. Bu bir yerel seçim. Ama siyaset tarzı olarak kavgayı, çatışmayı, bir hizmetin yapılacağı yer ile ilgili sürekli olarak farklı farklı açıklamalar yapmayı gerekli görmüş 2 başlı sistem önce şehrin önündeki hizmeti engeller, 2. Sırada da şehrin tamamına huzursuzu ortaya koyar. İnsanla diyalogları samimi olan, güler yüzlü bir belediye başkanının önümüzdeki süreçte şehrimize çok daha fazla işler üretme, beraber hareket etme noktasında daha iyi işler yapma fırsatı olur" şeklinde konuştu.

“AHMET SAMİ KUTLU’NUN VERMİŞ OLDUĞU SÖZLER, BİZİM DE SÖZLERİMİZDİR”

"Cumhur ittifakına saygılıyız" diyen Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Kütahya Belediye Başkan adayımız Ahmet Sami Başkanım projelerini açıkladı. Tüm Kütahya’ya çok net bir şekilde şu ifadeyi veriyorum; 8 yıllık milletvekilliği tecrübem, Recep Tayyip Erdoğan’ın yardımcısı olarak Ahmet Sami Başkanın vermiş olduğu sözler, il milletvekillerimizle beraber bizimde sözlerimizdir. Önümüzdeki 5 yıl önemli bir dönem.Kamil Başkan kendisi hazırlığını yaptı biz ona yardımcı olduk ama şimdi öyle bir dönem imkanı var ki, belki de beraber oturup karar verip haydi yürüyelim dediğimiz bir zaman var. Bu fırsatı AK Parti olarak iyi değerlendirmemiz lazım. Cumhur ittifakı ilkelerine saygılıyız, o ilkeler tabi ki her zaman için var olacak. Ama burada bizim önümüzdeki süreçte daha uyumlu çalışabileceğimiz bir yapının kurulmasını istemek kadar milletimiz için, hemşehrilerimiz için daha mantıklı bir şey olamaz. Birlikte, beraber, kol kola verip omuz omuza bugüne kadar gelmesi gereken ama belki geciken işleri daha hızlı bir şekilde şehrimizin tamamına kazandırma imkanı bulacağız" dedi.

"MESULİYET ŞEHRİ EMİNİ BELEDİYE BAŞKANINA AİTTİR"

Gönül belediyeciliğine dikkat çeken Hamza Dağ, "Belediye başkanımıza çok önemli görevler düşüyor. Karar verdikten sonra hızla harekete geçmek, imar hazırlamak, yerini bulmak işlerini yaptırmak onun vazifesi. Bir şehirde yatağına aç giren bir tane çocuk olursa birinci mesuliyet şehri emini belediye başkanına aittir. İkinci mesuliyette bu şehirden sorumlu milletvekilleri ile beraber bize aittir. İzim bunu çok açık bir şekilde takip edecek sistemi de kurmamız lazım.

Gönül belediyeciliği yapmadınız mı bugüne kadar, 16 yıldır ne yaptınız diye soruyorlar. Eksiğimiz o kadar çoktu ki, özellikle altyapıları bitirince belki burayı biraz ihmal ettik. Şimdi artık diğer tarafta bir noktaya geldik, gönüller yapma noktasındaki çabamız bundan sonra daha hızlı bir şekilde devam edecek" ifadelerin kullandı. (EFE-)