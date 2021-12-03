Hamsinin gözünü yerseniz... Çok kişi bu detayı bilmiyor

Deniz canlılarını oldukça besleyici olduğu için sık tüketmek faydalıdır. Bol miktarda omega3 içeren balık türleri, özellikle gelişim dönemindeki çocuklar tarafından sık tüketilmelidir. Fakat daha çok Kış mevsiminde balık tüketmek mümkün olur. Soğuyan deniz suyu balıkların daha yavaş hareket etmesine ve daha fazla yağlanmasına neden olmaktadır. Balığın eti kadar kılçığı da besleyicidir. Kemik gelişimini destekler. Balığı tamamı ile yiyen bazı insanlar, balığın gözünü de tüketir. Hatta pişen ve çıtır çıtır olan göz, özel istek alır. Balık gözü yemek pek kolay olmasa da önerilir. Birçok Avrupa ülkesinde balık, kafası kopartılmadan tüketilen bir besindir.

Balık Gözünde Yer Alan Vitaminler

Balık gözü, bol miktarda A vitamini ve fosfor içermektedir. Bu sebeple kasların ve sinirlerin düzenli çalışması için tüketilmelidir. Balığın eti de fosfor yönünden zengindir. Balık gözü ise hem fosfor açısından zengindir hem göz sağlığı için oldukça faydalı olduğu söylenir. Balık gözünün yanında, fosfor açısından zengin olan diğer besinler şu şekilde sıralanabilir; kefir, et, süt, yumurta, yoğurt, kuru üzüm, kuru kaysı, bezelye, fındık ve çikolatadır. Bu besinleri düzenli tüketen kişilerde fosfor eksikliği görülmez.

Balık Gözü Küçük Çocuklara Yedirilir

Aile büyüklerinde görülen balığı tamamı ile yeme alışkanlığı, genellikle çocuklara yansır. Küçük yaşlarda oyun olarak balığın gözünü yiyen çocuklar, büyüdükten sonra da balığı tamamı ile yemektedir. Balık gözü yemek her hangi bir zararı bulunmayan hatta tam tersi oldukça faydası bulunan bir alışkanlıktır. Fakat bazı insanlar tarafından mide bulandırıcı olarak görülür.

Kaynak: Balıkavcisi