Hamsi yasağı son gün | Tarım ve Orman Bakanlığı; Karadeniz ve İstanbul Boğazı'nda hamsi avlamayı yasakladı. Peki, hamsi yasağı bitti mi?

Hamsi yasağı ne zaman bitecek?



Alınan kararla 8-18 Ocak tarihleri arasında hamsi av yasağı ilan edildi. Ancak süreçte balıklar yeteri kadar büyümediği için karar 28 Ocak Perşembe gününe kadar uzatıldı. Yasak 28 Ocak saat 00.00'da sona erecek.

Hamsi başta olmak üzere denizlerde, karaya çıkış noktalarında, toptan ve perakende satış yerlerinde gerekli kontroller yapılarak, yasal boy limitinin altında balık satışına izin verilmeyecek.

Yapılan açıklamada gerekli görülmesi halinde yasağın 10 gün daha uzatılabileceği belirtildi.

İstanbul'da balık tezgahlarında hamsi az da olsa bulunuyor. Söz konusu hamsiler, İğneada'dan geliyor. İğneada'dan getirilen hamsilerin kilosu ise 25-30 liradan satılıyor.