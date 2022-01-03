Hamsi ihracatı istihdama da katkı sağlıyor

Trabzon’da hamsinin işlenip ihraç edildiği tesislerde 2 bini aşkın kişi çalışıyor.

Ekmek kapısı

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, Türkiye’den dünyanın dört bir yanına hamsi gönderildiğini belirterek, “Bu durum istihdama olumlu katkı sunuyor. Bir tesiste ortalama olarak en az mevsimsel olarak baktığımızda işçi sayısı 500’e kadar çıkabiliyor. Ayrıca denizde avlanan, çalışan sayısını da koyduğumuz zaman binlerce kişiye hamsinin ekmek kapısı olduğunu gözlemliyoruz” dedi. Gürdoğan, 2021-2022 av sezonunun başladığı 1 Eylül’den itibaren 4 ayda Türkiye’den 25 ülkeye bin 59 ton hamsi ihraç edildiğini de söyledi. Gürdoğan, bunun karşılığında 4 milyon 671 bin 512 dolar ülkeye döviz girdisi sağlandığını dile getirdi. Gürdoğan, Trabzon’dan 205 ton hamsi ihracatı karşılığında 579 bin 817 dolar gelir elde edildiğini bildirdi.

Almanya ilk sırada

Trabzon’dan en fazla hamsi ihracatının 433 bin 354 dolarla Almanya’ya yapıldığına işaret etti. Bu ülkeyi 82 bin 959 dolarla takip eden Belçika’nın ardından Hollanda, İsveç ve Azerbaycan’ın geldiğine dikkat çekti. Doğu Karadeniz’in balık ihracatında büyük bir pazar payı yakaladığını vurgulayan Gürdoğan, şunları ifade etti: “Bunun arttırılması için daha modern tesislere, daha büyük soğuk hava depolarına ihtiyacımız var. Buna göre bir ihracat hamlesi başlatmamız lazım. Bugün itibarıyla su ürünleri ihracatımız bölgemizde toplam 104 milyon dolar seviyesinde ama biz rakamın 1 milyar dolar seviyesine çıkabileceğini görüyoruz. Bu da binlerce kişinin istihdamı demek.”