  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İBB eski Başkanı Kadir Topbaş Fatih Camii Haziresi’ne defnedilecek!

Hadi Özışık korkarak geri adım attı! Prof. Boynukalın sözlerinin arkasında durarak ders üzerine ders verdi

Abdurrahman Dilipak'tan Babacan ve Davutoğlu değerlendirmesi: 'Seçime katılmaları mümkün gözükmüyor'

Eski ABD Başkanı Donald Trump için yapılan kritik oylama sonuçlandı

'Herkes için adalet' diyerek sokağa indiler: Selahattin Demirtaş'a 'özgürlük' isteyerek kargaşa çıkarttılar'

F-35’te kriz bitmiyor! ABD’den yeni karar

İstanbul'da beklenen oldu! Kar yağışı başladı

Güney Kıbrıs'ta sokaklar karıştı! Rumlar polisle çatıştı

Morgan Stanley'den Türkiye raporu! Dikkat çeken dolar yorumu

Kenan Alpay'dan Hadi Özışık'a çok sert tepki: 'Cehalet ve kibir abidesi'
Ekonomi Hamsi ihracatçının da yüzünü güldürüyor
Ekonomi

Hamsi ihracatçının da yüzünü güldürüyor

Türkiye’den yılın ilk ayında 16 ülkeye 920 bin dolarlık hamsi ihracatı yapıldı.

Yeniakit Publisher
2021-02-14 11:40:00 -
Hamsi ihracatçının da yüzünü güldürüyor

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerine göre, ocak ayında 208 ton hamsi ihraç edildi. Bu ihracattan 920 bin 17 dolar gelir sağlandı. Geçen yılın aynı ayında 310 ton hamsi ihracatı karşılığında 807 bin 635 dolar kazanç sağlanmıştı. Böylece ülkeden ocak ayında yapılan hamsi ihracatı, geçen yılın aynı ayına göre miktar bazında yüzde 33 azalırken, değer bazında yüzde 14 artış gösterdi. Fransa, ABD ve Almanya en fazla dış satım yapılan ülkeler oldu. Türkiye’den yılın ilk ayında Fransa’ya 371 bin 29 dolar karşılığı 59 ton hamsi ihraç edildi. Geçen yılın aynı ayında Fransa’ya 35 ton hamsi ihraç edilerek 171 bin 494 dolar gelir sağlandığı dikkate alındığında, bu ülkeye ihracat miktarda yüzde 68, değerde de yüzde 116 arttı. Fransa’yı 151 bin 365 dolarla ABD ile 143 bin 345 dolarla Almanya takip etti.

Avlanma yasağı memnuniyetle karşılandı

DKİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, Tarım ve Orman Bakanlığınca, hamsinin bu yıl küçük kalması nedeniyle getirilen avlanma yasağının tüm sektör temsilcileri tarafından memnuniyetle karşılandığını söyledi. Bu durumun gelecek dönemde hamsi ihracatına da olumlu yansıyacağını belirten Gürdoğan, bu yıl hamsinin küçük kalması ve dolayısıyla getirilen avlanma yasağı nedeniyle ihracatta önceki dönemlerin hacminin gerisinde kalındığını ifade etti.

“Hamsi, önemli bir ihraç ürünümüz”

Gürdoğan, hamsinin, su ürünlerinde önemli bir ihraç ürünü olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti: “Hamsi için doğru politikaların uygulanarak, yanlış avlanma, çevre kirliği gibi ürünün yetişmesini engelleyen sorunların ivedilikle çözüme kavuşturulması, gerekirse hamsinin yeterli büyüklüğe ulaşması için 1980’li yıllarda olduğu gibi bir sezon boyunca avlanma yasağı uygulanması önem arz ediyor. Küresel ısınma, iklim değişiklikleri, denizlerin kirliliği ve bilinçsiz avlanma gibi sorunların devam etmesi halinde hamsi yok olma durumuyla karşı karşıya kalacaktır. Avlanma yasağı ve kota gibi politikalarla bu durumun önüne geçilmesini talep ediyoruz.”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İBB'de 'şantajcı' kavgası! İYİ Partili Ali Kıdık: Kes sesini lan!
Gündem

İBB'de 'şantajcı' kavgası! İYİ Partili Ali Kıdık: Kes sesini lan!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nin dünkü toplantısında AK Parti ile İYİ Parti arasında kavga çıktı. AK Parti Meclis Üyesi Mehm..
Kenan Alpay'dan Hadi Özışık'a çok sert tepki: 'Cehalet ve kibir abidesi'
Gündem

Kenan Alpay'dan Hadi Özışık'a çok sert tepki: 'Cehalet ve kibir abidesi'

Ayasofya-i Kebir Camii Baş İmamı, İslam Hukuku Profesörü Mehmet Boynukalın'a seviyesiz bir uslüple hakaret ve beddualar eden Hadi Özışık'a s..
Ağar sert tepki gösterdi: Siz Armegedoncuların uşağısınız
Gündem

Ağar sert tepki gösterdi: Siz Armegedoncuların uşağısınız

Eski asker, Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, Twitter üzerinden kendisini hedef alan terör örgütü PKK sevicilere çok sert tepki göster..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay