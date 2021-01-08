Hamsi avı neden yasaklandı? Ne zaman sonlanacak?

Bakanlık tarafından duyurusu yapılan hamsi avı yasak kararının küresel iklim değişikliğinin etkisi altına giren Karadeniz’de yaşanan kuraklık sebebiyle kuruyan derelerdeki hamsi yemi diye bildiğimiz planktonların denizlere erişemediği ve bu nedenle de hamsilerin beslenemediği, ufak kaldığı belirtildi.

Hamsi avı yasağı ne zaman sona erecek?

Tarım ve Orman Bakanlığınca bildirilen hamsi avı yasağı kararı ile Karadeniz’de ve İstanbul Boğazı'nda 10 gün süre boyunca hamsi avı yasaklandı. Hamsi avı yasak süresi bugün ilk günün yaşadı. 18 Ocak tarihinde ise hamsi avı yasağı sona erecek.