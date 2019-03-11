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Hamleler okullar arası il birinciliği için yapıldı

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2018-2019 Sezonu Okullar Arası Satranç İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı.

11 Mart 2019 Pazartesi 11:42
Hamleler okullar arası il birinciliği için yapıldı

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2018-2019 Sezonu Okullar Arası Satranç İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı.


Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici ile İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci’nin açılış hamleleri ile başlayan Satranç İl Birinciliği müsabakaları 06 Mart Çarşamba günü tamamlandı.


Oldukça yoğun katılımla gerçekleştirilen müsabakalara minik kızlarda 15 okuldan 70 sporcu, minikler genelde 51 okuldan 255 sporcu, küçük kızlarda 10 okuldan 50 sporcu, küçükler genelde 30 okuldan 155 sporcu, yıldız kızlarda 9 okuldan 46 sporcu, yıldızlar genelde 33 okuldan 168 sporcu, genç kızlarda 10 okuldan 53 sporcu, gençler genelde 28 okuldan 140 sporcu olmak üzere toplamda 937 sporcu katıldı.


Müsabakalarda dereceye giren okullarımız 09-12 Mayıs 2019 tarihleri arasında Kayseri’yi grup müsabakalarında temsil edecekler.

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 11:42
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