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Hamit Altıntop, Bağcılar'da öğrencilerle buluştu

Eski milli futbolcu Hamit Altıntop, Bağcılar Dündar Uçar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrencilerle bir araya geldi.

19 Kasım 2018 Pazartesi 18:32
Hamit Altıntop, Bağcılar'da öğrencilerle buluştu

Eski milli futbolcu Hamit Altıntop, Bağcılar Belediyesi'nce düzenlenen "Spor Söyleşileri" programında lise öğrencisi gençlerle bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Bağcılar Dündar Uçar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde spor spikeri Yasin Dallı'nın moderatörlüğünde gerçekleştirilen söyleşi Altıntop'un unutulmaz gollerinin izletildiği sunumla başladı.

Altıntop, A Milli Futbol Takımı'nın İsveç'e 1-0 yenilerek UEFA Uluslar Ligi'nde küme düşmesini işaret ederek, milli takımı daha iyi yerlerde görmek istediğini ifade etti.

A Milli Futbol Takımı'nın durumunu değerlendiren Altıntop, kendilerini kötü bulmadığını ve son zamanların bireysel olarak en yetenekli takımına sahip olunduğunu kaydetti.

Takımlar maddi ve manevi sıkıntı içinde

Altıntop, futbolun bir takım oyunu olduğunun altını çizerek, "Beraber hareket etmek gerekir. Biraz tecrübesiz bir takım. Bu süreci onlara vermemiz gerekiyor. 2 veya 3 yıl sonra takım daha farklı bir seviyede olacak, daha iyi sonuçlar alacağız. Sadece hocaya bağlı değil. Türk futbolunda takımlar maddi ve manevi sıkıntı içinde. Bu da ister istemez milli takıma yansıyor. Lucescu'yu eleştirmekle kolaya kaçmış oluruz." diye konuştu.

Derbi maçlarında yaşanan olaylara ilişkin soruları da cevaplayan Altıntop, Türk vatandaşı olarak Türk futbolunda bu tür olayların yaşanmasından rahatsızlık duyduğunu, takımlara ve sporculara verilen cezaları ise az bulduğunu kaydetti.

Altıntop, futbolun herkese keyif vermesi gerektiğini vurgulayarak, "İster Beşiktaşlı, Galatasaraylı, Fenerli olsun ama ondan önemlisi insan ve adil olması gerekir. Bunlar olmadığı sürece maalesef kaliteli futbol göremeyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kariyer planlarıyla ilgili düşüncelerini de aktaran Altıntop, "Şu an öyle bir aşamadayım ki teknik direktör mü sportif direktör mü ona karar vermedim ama hocalık kurslarını yapıyorum. Cebimde bulunsun, belki teknik direktör olurum veya başka alanlarda futbola hizmet ederim." şeklinde konuştu.

Haber Tarihi: 19 Kasım 2018 Pazartesi 18:32
  1. Bağcılar Belediyesi
  2. Türk Milli Takımı
  3. Hamit Altıntop
  4. Mircea Lucescu
  5. Bağcılar
  6. Lucescu
  7. Futbol
  8. İsveç

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