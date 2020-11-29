  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Hamileyken Kovid-19'a yakalanan annenin bebeği antikorlarla dünyaya geldi
Aktüel

Hamileyken Kovid-19'a yakalanan annenin bebeği antikorlarla dünyaya geldi

Yeniakit Publisher
2020-11-29 19:31:00 -
Hamileyken Kovid-19'a yakalanan annenin bebeği antikorlarla dünyaya geldi

ANKARA (AA) - Singapurlu kadın, martta hamileyken yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı, kadının kasımda dünyaya getirdiği bebeğinde antikorlar tespit edildi.

Strait Times'ın haberine göre, martta Kovid-19'a yakalanan Celine Ng-Chan, 7 Kasım'da doğum yaptı.

Doktorlar, Aldrin adı verilen erkek bebekte Kovid-19 antikorlarına rastlarken, annede artık antikor kalmadığı görüldü.

Kovid-19'a yakalandığında orta ağırlıkta semptomlarla iki buçuk hafta hastanede tedavi olan 31 yaşındaki anne Ng-Chan, "Doktorum Kovid-19 antikorlarımı gebeliğim sırasında oğluma geçirdiğimi düşünüyor." dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CHP zihniyeti isyan ettirdi! 'Ya yeter sizin partinizde genetik mi bu?'
Gündem

CHP zihniyeti isyan ettirdi! 'Ya yeter sizin partinizde genetik mi bu?'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun öğretmenler hakkında yaptığı skandal açıklamaya Mustafa Kul sahip çıkınca Gazeteci-Yazar Dr. Tacedd..
Beşer: Çin’e satılacak çok ürünümüz var
Gündem

Beşer: Çin’e satılacak çok ürünümüz var

Pandemi sürecinde tüm dünyada ticaret yavaşlasa da iş dünyası pandemi sonrası ilişkilerini de planlamaya başladı.
Paşinyan'dan bomba itiraf: Ateşkesi bu yüzden imzaladım
Dünya

Paşinyan'dan bomba itiraf: Ateşkesi bu yüzden imzaladım

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan karşısında uğradıkları hezimete ilişkin bomba itiraflarda bulundu. Paşinyan, "Azerbaycan'la ..
Satılık 2012 model Opel Corsa
Satılık 2012 model Opel Corsa

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay