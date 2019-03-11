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Hamileyken kahve içmek zararlı mıdır?

Hamilelik sürecinde kahve tüketimi bebeğe zarar verir mi? Anne adayları gebelik döneminde kahve içebilir mi? Hamilelikte ideal beslenme listesi nasıl olmalıdır?

11 Mart 2019 Pazartesi 20:31
Hamileyken kahve içmek zararlı mıdır?

Hamilelik sürecinde kahve tüketimi bebeğe zarar verir mi? Anne adayları gebelik döneminde kahve içebilir mi? Hamilelikte ideal beslenme listesi nasıl olmalıdır?

Hamileyken kahve içmek bebeğe zarar verir mi?

Türk kahvesinin bir fincanında 60 mg kafein bulunduğuna dikkat çeken Diyetisyen Perihan Çiçek, fazla kafeinin zararlarını şöyle özetliyor: “Yapılan araştırmalar hamilelik sırasında günde 300-400 mg'dan daha az alınan kafeinin anne adayı ve bebek üzerinde herhangi bir olumsuz etkisinin olmadığı düşünülmektedir. Fazlasının ise düşüğe dahi neden olabildiği bilinmektedir. Bu nedenle hamile olmanız kahve içmekten tamamen vazgeçmeniz anlamına gelmez. Eğer anne adayı Türk kahvesi tiryakisi ise günde 1-2 fincan kahve kullanabilir.”

Kafein bebeğe geçiyor

Kafein, doğada en az 63 bitkinin tohumlarında ve yapraklarında bulunan bir maddedir. Neredeyse hemen her gün çay, kahve, kola gibi içeceklerle herkesin tükettiği bir maddedir. Gebelik dönemlerinde de anne adayları tarafından kafein tüketimi, bilerek veya bilmeyerek içecekler, yiyecekler aracılığıyla alınmaktadır. Kafein içeceklerle alındığında hızla vücuda geçmekte ve plasenta aracılığı ile bebeğe gitmektedir. Vücuda 200 mg kafein alındığında bebeğe kan gönderen plasentanın içindeki akım % 25 azalmakta ve kafein de bebeğe geçmektedir. Anne adaylarının göz ardı etmemesi gereken tehlike de burada başlamaktadır. Anne adayının sahip olduğu kafein yıkımını sağlayan metabolizma, bebek ve plasentasında bulunmamaktadır. Bu yüzden de yıkımı sağlanamayan kafein, bebekte daha yüksek düzeylerde bulunabilmektedir. Annenin metabolik özellikleri; bebeğe geçen kafein miktarını etkilemektedir, kafein metabolizması genetik ve çevresel faktörlerden(nikotin gibi) etkilenerek bireysel farklılıklar gösterebilmektedir. Kafeini hızlı bir şekilde metabolize ederek yıkan bir anne adayı ile geç metabolize eden bir anne adayı, aynı miktarda kafeini alsalar dahi, bebeklerine geçen kafein miktarı farklı olmaktadır.

Hamilelikte nasıl beslenilmeli?

Hamilelikte artan ihtiyaçlara göre beslenme düzeninin de değişeceğini söyleyen Çiçek, ideal bir beslenme listesinde şunların olması gerektiğini vurguluyor:

Tahıl grubundan (ekmek, makarna, bulgur); posa, B grubu vitaminler ve kalsiyum ihtiyacı için önemlidir.

Et, kuru baklagiller, yumurta ve peynir; protein, B12 vitamini, selenyum, çinko, demir içeriği açısından önemlidir.

Balık; omega 3, D ve A vitamini, selenyum, iyot ve fosfor açısından önemlidir.

Süt, yoğurt ve ayran kalsiyum kaynağıdır.

Ceviz, badem, kuru baklagiller, tahıl ürünleri; folik asit açısından zengindir.

Kırmızı et, kuru baklagiller, kabuklu yemişler demir açısından değerlidir.

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 20:31
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