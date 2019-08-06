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Hamileyken, hamile kalınabilir mi?

Bu soru kafalarınızı karıştırmış olsa da inanın bu mümkün. İşte, ender de olsa görülen bu durumun sebebi...

06 Ağustos 2019 Salı 18:57
Hamileyken, hamile kalınabilir mi?

Bu yaşınıza kadar belki bir belki de iki kez izlediğiniz ya da okuduğunuz bir haberde 'Hamileyken, hamile kaldı' başlığını görmüş olabilirsiniz. Son derece ilginç gelse de böyle bir şeyin tıbbi olarak yaşanması mümkün. Peki, ama nasıl?

Tıbbi olarak mümkün

Bilindiği gibi gebelik gerçekleştiğinde yumurtalıklar bir süreliğine çalışmayı durduruyor. Ama çok nadirde olsa bazı kadınlar gebe kaldıktan sonra da yumurtalıkları çalışmaya devam ediyor. Böylelikle hamileyken yeniden hamile kalma durumu meydana geliyor.

İki bebeğin tutunma günleri farklı

“Superfoetation” adı verilen bu durumun dünyada örneği son derece az. Bu tip gebeliklerde bebekler arasında kimi zaman birkaç gün kimi zamansa bir ay gibi süreçler bulunuyor.

Endişe edilmeli mi?

Gebelik üstü gebelik; bebeklerin gelişimleri anne karnında takip edilirken fark edilebilecek bir durum. Önceleri ikiz bebek taşıdığını bilen sonra da bunun superfoetation olduğunu öğrenen anneler bir hayli endişe taşıyor. Ancak uzmanlar, bu durumun ender de olsa görülebildiğini ve bebeklerin gelişimini çok fazla etkilemediğini dile getiriyor.

Aynı anda dünyaya gelebilirler

Tıp dünyasında çok nadir görülen bu gebelik şeklinde bebeklerden anne karnına daha geç tutunanı dünyaya geldiğinde kardeşine oranla gelişimini tam anlamıyla sağlayamamış oluyor. Ancak uzmanlar, bunun önemli bir sorun teşkil etmeyeceğini belirtiyor.

İki hafta arayla dünyaya ‘merhaba’

İngiltere’de yaşanan bir örnekte anne, öncelikle ikiz bebeklere hamile kalıyor. Yaklaşık iki hafta sonra ise ikiz bebek taşıyan anne bir kez daha hamile kalıyor. İkiz kızlarını sağlıkla dünyaya getiren anne iki hafta sonra ise cerrahi müdahale ile üçüncü kızını doğuruyor.

12 kez görüldü

Superfoetation hayvanlarda sıklıkla görülse de insanlarda çok nadir meydana geliyor. Superfoetation vakası tüm dünyada şimdiye kez 12 kez yaşanmış. Bilinen son vaka ise Türkiye’de bir çiftin başına gelmiş.

 

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Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 18:57
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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