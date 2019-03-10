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Hamilelikte saç dökülmesi neden olur?

Hamilelik döneminde saç dökülmesi neden yaşanır? Saç Gurmesi Serkan Aydın, " Hamilelikte saç dökülmesinin ana sebeplerinden biri, hamilelik hormonlarının vücutta yarattığı olumsuz etkilerdir. Normalde saçlarımızın uzama döneminde %80 oranında saç miktarı bulunurken, bu oran %70-60 civarına indiğinde dökülen saçın miktarı da gözle görülür bir şekilde artar." dedi.

10 Mart 2019 Pazar 19:19
Hamilelikte saç dökülmesi neden olur?

Hamilelik döneminde saç dökülmesi neden yaşanır? Saç Gurmesi Serkan Aydın, " Hamilelikte saç dökülmesinin ana sebeplerinden biri, hamilelik hormonlarının vücutta yarattığı olumsuz etkilerdir. Normalde saçlarımızın uzama döneminde %80 oranında saç miktarı bulunurken, bu oran %70-60 civarına indiğinde dökülen saçın miktarı da gözle görülür bir şekilde artar." dedi.

Hamilelikte saçlar neden dökülür?

Hamilelik sırasında vücutta birçok değişim yaşanır. Bunlardan biri de kadınların sık sık şikâyet ettikleri saç dökülmesidir. Saç Gurmesi Serkan Aydın, hamilelikte saç dökülmesi sorunu ile ilgili tüm kadınların bilmesi gerekenleri aktardı.

Hamilelikte saç dökülmesi sorunu

Hamilelikte saç dökülmesinin ana sebeplerinden biri, hamilelik hormonlarının vücutta yarattığı olumsuz etkilerdir. Normalde saçlarımızın uzama döneminde %80 oranında saç miktarı bulunurken, bu oran %70-60 civarına indiğinde dökülen saçın miktarı da gözle görülür bir şekilde artar.

Hamilelikte saç dökülmesi ne zaman başlar?

Hamilelik süresince vücutta birçok besinin eksikliği kaçınılmaz olarak ortaya çıkar. Bu süreç, 10. ile 14. hafta arası net bir şekilde kendini belli eder. Doğumdan sonra da 6 hafta kadar devam edebilir.

Ne yapılmalı?

Hamilelikte kimyasal içeriklerden uzak durmak ve bitkisel yağlar kullanmak daha güvenlidir. Bu yağlardan badem yağı, susam yağı, zeytinyağı ve ceviz yağı gibi besleyici etkisi bulunan yağları kullanmak efektif fayda sağlar. Bu tip yağlar ile haftada bir kere veya 15 günde bir banyo öncesi saç diplerine ellerimizle masaj yapıp, 15-20 dakika civarı bekledikten sonra durulamak, saçlarımızın hacmini ve parlaklığını artırır. Yeri gelmişken hatırlatmakta fayda var; hamilelik döneminde saçlar daha fazla kırıldığı için saçları kısa tutmalıyız. Bu kısalık, saçların kırılmasını önler ve daha dolgun görünmesini sağlar.

Bu süreç ne kadar devam eder?

Farklı bir sorun yoksa bu süreç sonunda saç kaybı kendiliğinden, doğal yollarla geçecektir. Normal şartlar altında, dökülmenin gerisinde bir başka sorun yoksa hamilelikte saç dökülmesi ne zaman durur sorusunun cevabı, emzirme döneminin yarısından itibaren duracağı şeklindedir. Bu evrenin sonunda, saçlarınızda belirgin bir artış olmuyorsa yapısal bir sorun kuvvetle muhtemel vardır.

Hamilelikte saç sağlığı için neler yapılmalı?

Hamilelik sürecinde sağlıklı saçlar için kalsiyum bakımından zengin yiyecekler beslenmenizde muhakkak yer almalı. Sağlıklı bir vücut ve saç için bu gerekli. Sonrasında düşük yağlı süt ürünleri, balık, pancar, baget, ıspanak, brokoli, çemen otu yaprakları gibi yeşil yapraklı sebzeler, beslenmemiz açısından faydalı ve sürekli destekleyici yiyeceklerdir.

Bu süreçte folik asit diyeti de tavsiyelerim arasında. Folik asit, yeni saç hücrelerinin oluşumunda etkilidir. Mercimek, ıspanak, kara ve kırmızı pancar, Brüksel lahanası, lahana, brokoli, kuşkonmaz, fasulye, baklagiller ve narenciye, folik asit zengini yiyeceklerdir. Elbette tüm bunlarla birlikte demir açısından zengin gıdaları da tüketmemizde fazlası ile fayda var.

 

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Haber Tarihi: 10 Mart 2019 Pazar 19:19
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