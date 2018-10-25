Hamilelikte riskli durumlar

Bebeğin yavaş büyümesi, erken doğum, preeklampsi ve plasentayla ilgili sorunlar konusunda sizi ve bebeği yüksek risk altına sokan sorunlar aşağıda sıralanmıştır. Ama yüksek risk altında olmanın, sizin ve bebeğinizin bu sorunları kesinlikle yaşayacağı anlamına gelmeyeceğini akılda tutmak önemlidir.

Diyabet

Kanser

Yüksek kan basıncı

Böbrek hastalığı

Epilepsi

Alkol veya sigara

17 yaşından küçük, 35 yaşından büyükseniz.

Birden fazla bebeğe hamileyseniz (çoklu gebelik).

Üç ya da daha fazla düşük yaptıysanız.

Bebeğinizde, Down sendromu gibi bir genetik bozukluk ya da kalp, akciğer veya böbrek sorunu olacağı keşfedilmişse.

Bir önceki gebeliğinizde aşağıdakiler gibi bir sorununuz olmuşsa:

Erken doğum

Preeklampsi ya da nöbetler (eklampsi)

Down sendromu gibi genetik bir sorunu olan bir bebeğiniz olmuşsa.



HIV veya hepatit C gibi bir enfeksiyonunuz varsa.

Lityum, fenitoin, valproik asit veya karbamazepin gibi ilaçlar alıyorsanız.

Başka sorunlar da gebeliğinizi riskli hale getirebilir. Bunlar arasında kapakçık sorunları, orak hücreli anemi, astım, lupus ve romatoid artrit yer alır.

Soruna sebep olabilecek diğer enfeksiyonlar arasında sitomegalovirus (CMV), suçiçeği, rubella (kızamıkçık), toksoplazmoz ve frengi vardır.

Herhangi bir sağlık sorununuz varsa mutlaka doktorla konuşun.