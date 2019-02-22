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Hamilelikte oje sürmek zararlı mıdır?

Hamilelik döneminde sağlığa zararlı olan şeylerin neler olduğu iyi bilinmelidir. Aksi halde anne ve bebeğinin hayatına ciddi ölçüde etkileyebilecek olumsuz neticeler yaşanabilir. Hamile olan bayanlar bu tedirginlikle bazı soruların cevabını merak ederler. Hamilelikte oje sürmek zararlı mıdır? İşte uzmanlardan bu sorunun yanıtı...

22 Şubat 2019 Cuma 19:00
Hamilelikte oje sürmek zararlı mıdır?

Hamilelik döneminde sağlığa zararlı olan şeylerin neler olduğu iyi bilinmelidir. Aksi halde anne ve bebeğinin hayatına ciddi ölçüde etkileyebilecek olumsuz neticeler yaşanabilir. Hamile olan bayanlar bu tedirginlikle bazı soruların cevabını merak ederler. Hamilelikte oje sürmek zararlı mıdır? İşte uzmanlardan bu sorunun yanıtı...

Hamilelikte oje kullanmak zararlı mıdır?

Hamilelikte oje sürmenin içerdiği kimyasallar nedeniyle güvenli olmadığına dair görüşler vardır.

Hamilelikte oje kullanmanızda tabii ki sakınca yok fakat belli önlemleri alıp, belli ürünlerden uzak durmanız şart. Öncelikle oje tercihi yaparken, önünüze geleni değil de sadece kaliteli ojeleri kullanmalısınız. Aynı zamanda sürdüğünüz ojeyi bir haftadan uzun bir süre tırnağınızda bekletmeniz tavsiye edilmez. Diğer yandan, oje sürdükten sonra aseton kullanımı şart olmakta. Fakat yine de aseton kullandıktan sonra mutlaka bütün ellerinizi bolca suyla yıkayın. Bunlara dikkat etmeniz hâlinde hamilelikte oje kullanmanız sorun yaratmayacaktır.

Diğer yandan aseton esasında pek de sağlıklı bir ürün değildir. Ojeleri kolaylıkla temizlese de, gebelikte oje kullanırken asetondan yine de uzak durmanızı tavsiye ederiz. Bunun yerine alternatif olarak farklı temizleyiciler kullanabilirsiniz. Tabii dediğimiz gibi kalitesiz ojelerden de kaçınmalısınız. Anne adayı kişi gebelikte oje kullansa da, içerdiği maddelere ve kullanım şekline maksimum özen göstermelidir.

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 19:00
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