Hamilelikte nar tüketilir mi?

Hamilelikte nar yemek, hem anne hem de bebek için fazlasıyla yararlıdır. Çünkü nar bol miktarda C vitamini, polyphenol, demir, potasyum içerir ve bağışıklık sistemini kuvvetlendirir. Anne ve bebeğin ihtiyaç duyduğu vitamin ve mineraller bakımından fazlasıyla zengindir. Yapılan araştırmalarda, gebelikte nar tüketiminin plasenta sağlığını olumlu etkilediğini ortaya çıkartmıştır.

Hamilelikte nar yemek zararlı mı?

Aksine uzmanlar, hamilelikte nar yemenin zararlı olmadığını, gün içinde 1 porsiyon nar tüketmenin anne ve bebek için oldukça faydalı olacağını belirtiyor. Bebeğin bağışıklık sistemini güçlendirmek için C vitamini bakımından zengin olan nar tüketilebilir.

- Anne karnındaki bebeğin kemik sağlığını korur ve nardaki antioksidan özelliğinin kızılcık ve yeşil çaya göre çok daha fazla olduğu bilinir.

- Anne adayını ve bebeği vitaminsizliğe karşı korur.

- Bebekte oluşma riski olan nöral tüp defektlerini önler.