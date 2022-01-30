Hamilelikte çatlak önleyici yağlar nelerdir? Gebelikte çatlak önleyici krem

En çok karın bölgesinde görülen çatlakların nedeni, bebekle birlikte büyüyen bölgedeki cildin gerilmesidir. Özellikle hamileliğin son 3 ayında iyice gerilen karın derisinde beyaz çizgiler şeklinde ortaya çıkan çatlaklar daha da gözle görülür hale gelebilir.

Hamilelikte çatlak önleyici yöntemler

Gebelikte oluşan çatlakları önlemek için neler yapılabileceğine dair uzman görüşlerini derledik. Dikkatli bir bakımla çatlak ve benzeri deformasyonları en aza indirmeniz mümkün olabilir.

Sağlıklı beslenin

Sorunsuz ve sağlıklı bir hamilelik için sağlıklı beslenme ilk kural. Vücudun işlevlerini doğru bir şekilde yerine getirebilmesi için gerekli olan vitamin, mineral ve proteinleri yeterince aldığınızdan emin olmalısınız. Vücutta oluşan çatlakları önlemek için de sağlıklı beslenmeye özen gösterilmeli. Chicago’lu dermatolog Dr. Mary Szatkowski-Pritikin’in önerisine göre balık, fındık ve keten tohumu tüketmek özellikle önemli. Bu besinlerde bulunan Omega-3 yağ asitleri vücudu dengelemesinin yanı sıra, cildi yenilemeye de yardımcı oluyor. Beslenme düzeninize Omega içeren gıdaları ilave ederek ya da doktorunuzun önerisiyle gıda takviyeleri alarak cildinizi destekleyebilirsiniz.

Egzersiz yapın

Sağlıklı beslenmeden sonra gebelikte en önemli uygulamalardan biri de düzenli egzersiz. Hem fiziksel hem de psikolojik sağlığınızı olumlu etkileyecek, bebeğinizin gelişimini sağlıklı bir şekilde destekleyecek iyi bir egzersiz programı, aynı zamanda kolajen üretimini tetikleyen hormonları salgılamanıza da yardımcı olarak cildinizin elastikiyetini artıracaktır.

Bol su için

Çatlaklar ırsidir ve uygulanacak yöntemlerin işe yarayacağına dair hiçbir bilimsel kanıt bulunmamaktadır. Ama gebelik esnasında çok su içmek sağlık için olduğu kadar güzellik için de çok önemli bir faktördür. Dermatolog Dr. Michelle Henry konuya dair “ Su içmek cildin esnekliğini korumasına ve çatlaklara karşı daha dirençli olmasına faydalıdır” diyor.

Gebelik çatlaklarını önleyen doğal yağlar nelerdir?

Gebelikte çatlak önleyici krem yerine önerilenler;

*Badem yağı

*Hindistan cevizi yağı

*jojobo yağı

Çatlak oluşumunun önüne geçmek için badem yağı, hindistan cevizi yağı ve jojoba yağını birlikte kullanmanız olumlu sonuçlar almanızı sağlayacaktır.