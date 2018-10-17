Hamilelikte bu içecekleri tüketin!

SU

Belki biraz klişe gibi gelebilir. Fakat su tüm yaşamınızda olduğu gibi hamilelik döneminizde de sizin için en faydalı içecek olacak. Su ayrıca anne karnındaki bebek için de faydalıdır. Bebeği besinler yoluyla beslemeye yardımcı olur. Ayrıca su hamilelik döneminde idrar yolu enfeksiyonu, kabızlık, hemoroid, şişme ve vücutta sıvı yetersizliğini önlemede faydalıdır. Vücutta sıvı yetersizliğinin erken doğum sancılarını tetikleyebileceği bilinmektedir.

ÇAY

Hamilelik döneminizde fazla olmamak koşuluyla siyah çay tüketilebilir. Günde 200 mgdan fazla kafein tüketilmemsi gerektiğini de bilmek gerekir. Çünkü çay da kafein içerir. Ayrıca hamilelikte güvenli olarak kabul edilen ve fayda sağlayan bitkisel çaylar da bulunmaktadır. Fakat hamilelikte bitkisel çay tüketmeden önce hekime danışmak daha uygundur. Örneğin kırmızı ahududu yaprağı çayı rahmi güçlendirir. Nane, papatya ya da zencefil çayı hamilelikte mide bulantılarına iyi gelmektedir. Isırgan otu çayı A, C ve K vitaminler, potasyum ve demir mineralleri yönünden zengindir. Hamilelikte bitkisel laksatif maddeler içeren temizleyici çaylardan kaçınmak gerekir. Bunlar uygun kullanılmadıkları zaman erken doğumu ve hatta düşükleri tetikleyebilir. Bundan dolayı hamilelikte bitkisel çaylar konusunda seçim yapmadan önce hekime danışmak gerekir.

MEYVE SULARI

Tıpkı süt gibi D vitamini ve kalsiyum katkılı çoğu meyve suyu da hamile kadınların diyetinde içebilecekleri içeceklerdir. Fakat %100 meyve suyu olanlar tercih edilmelidir. Maksimum fayda için konsantre edilmemiş olmalı ve taze tüketilmelidir. Öte yandan hamilelikte gestasyonel diyabet yani gebelik diyabeti riskine karşı da bu tür meyve sularını sınırlı şekilde tüketmekte fayda var. Hamilelikte ideal olan taze sıkılmış meyve sularıdır.