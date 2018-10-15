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Hamilelikte balık yağı bebeği olumlu etkiliyor

Balık yağı içen hamilelerin bebeklerinde el ve göz koordinasyonunun diğerlerine oranla daha fazla olduğu ortaya çıktı.

15 Ekim 2018 Pazartesi 14:27
Hamilelikte balık yağı bebeği olumlu etkiliyor


Batı Avustralya Üniversitesi Pediatri ve Çocuk Sağlığı Bölümü tarafından yapılan ve 6 yıl süren bir araştırmada; doğumdan önceki 20 hafta boyunca katılımcıların bir kısmına her gün 4 gram balık yağı, diğer kısmına ise 4 gram zeytinyağı içirildi. Doğumdan sonra 72 bebek, 2-5 yaşına dek konuşma, davranış, pratik mantık ve el ve göz koordinasyonu açısından testlerden geçirildi.

Araştırmanın sonucunda balık yağı içen annelerin bebeklerinin anlama, kavrama ve kelime haznesi bakımından biraz daha üstün olduğu ortaya çıktı. Ancak en önemli fark balık yağı grubundaki bebeklerin çok yüksek puan alması ile el ve göz koordinasyonunda görüldü. Emzirme ve annelerin yaşları gibi faktörler hesaba katıldığında bile, balık yağı grubunun büyük farkla önde olduğu görüldü.

Ayrıca balık yağı, düşük, erken doğum, düşük doğum ağırlığına karşı koruma sağlar. Sağlıklı ve mutlu bir hamilelik için balık yağı tüketmek oldukça faydalıdır. Ancak, hamilelik için zararlı olabilecek A vitamini içeriğinden dolayı balık yağı gibi karaciğerlerden çıkarılan balık yağlarının tüketilmemesine dikkat edilmelidir.

Haber Tarihi: 15 Ekim 2018 Pazartesi 14:27
  1. hamilelikte balık yağı tüketimi

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