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Hamilelikte astım ilaçlarını kullanmak gerekir mi?

Baby Center uzmanları, hamilelikte astım ilaçlarının kullanılması hakkında önemli bilgiler verdi.

17 Ekim 2018 Çarşamba 17:12
Hamilelikte astım ilaçlarını kullanmak gerekir mi?

Baby Center uzmanları, hamilelikte astım ilaçalarının kullanılması hakkında şunları söyledi:

Hamilelikte astım ilaçlarının alınmasının güvenli olduğunu gösteren pek çok araştırma yapılmıştır. Genellikle sorun teşkil etmeyen bu ilaçlar yine de kontrol altında alınmalıdır. Hamilelik söz konusu olduğunda doktorunuzla mutlaka görüşmeniz gerekir.

Hamilelikte yapabileceğiniz en iyi şey astımı kontrol altında tutmaktır. Yoğun ataklardan kaçınmak ve oksijen seviyesini normalde tutmak önemlidir. Aksi takdirde bebeğiniz de zarar görebilir.

Astım genellikle hamilelikte durağan hale gelen bir rahatsızlıktır. Nadiren daha da kötüleştiği de görülebilir. Ancak bunun en temel nedeni ilaçların aksatılmasıdır.

Doğum esnasında ise astım atakları görülme sıklığı çok azdır.

Haber Tarihi: 17 Ekim 2018 Çarşamba 17:12
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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