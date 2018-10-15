Hamilelik öyle bir olay ki...

Yeni araştırmalar hamilelik, doğum ve emzirme döneminde son derece yoğun olarak yaşanan hormonal dalgalanmaların onun beyin yapısını değiştirdiğini, ortaya koyuyor. Bazı bölgeler yuva yapmak, yavrularını temizlemek, onları korumak için düzenlenirken, düşünce, kontrol hafızası, öğrenme, korku ve strese karşı korunma gibi bazı bölgeler de yeniden yapılandırılıyor.

Hamilelik hormonu ve çocuk arzusu

Hormonların beyinde yol açtığı değişim yalnız annenin yavrusunu korumasına ve bakımına yönelik değil, aynı zamanda anneye yavrusuna daha iyi hayat şartları sağlayabilmesi için yeni yetenekler de kazandırıyor. Hatta beyindeki bu yeni donanımlar anne yaşlanana kadar sürüyor.

İnsan beyni 1,5 kg'lık bir mucizedir. 140 milyar hücre ihtiva eder. Bir hücrenin diğer hücre ile bağlantısı 5-10 bin kadardır. 1 gr beyin dünyadaki telekomünikasyon sistemlerinden daha çok bağlantı yapar.

1 gr. beyinde 100-150 milyon hücre vardır. Yeryüzündeki insan sayısı ise 5-6 milyar. Masadan bir kalemi almak istediğimizde, koldaki kaslara gevşeme-kasılma talimatı vermesi, bardağın sertliği, sıcaklığı, ağırlığı, hangi açı ile ağza götürüleceği gibi bir çok işlemler, hangi koordinatlarla hareket edileceğine dair bilgiler beynin işlevidir. Bunlar, olağanüstü bilgi işlem süreci ister.