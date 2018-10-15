THY- Euroleague
0553 313 94 23

Hamilelik öyle bir olay ki...

Annenin organizması, hamilelikle birlikte kendi yavrusunun bakımı ve ihtiyaçları doğrultusunda gelişim gösteriyor.

15 Ekim 2018 Pazartesi 18:21
Hamilelik öyle bir olay ki...

Yeni araştırmalar hamilelik, doğum ve emzirme döneminde son derece yoğun olarak yaşanan hormonal dalgalanmaların onun beyin yapısını değiştirdiğini, ortaya koyuyor. Bazı bölgeler yuva yapmak, yavrularını temizlemek, onları korumak için düzenlenirken, düşünce, kontrol hafızası, öğrenme, korku ve strese karşı korunma gibi bazı bölgeler de yeniden yapılandırılıyor.

Hamilelik hormonu ve çocuk arzusu

Hormonların beyinde yol açtığı değişim yalnız annenin yavrusunu korumasına ve bakımına yönelik değil, aynı zamanda anneye yavrusuna daha iyi hayat şartları sağlayabilmesi için yeni yetenekler de kazandırıyor. Hatta beyindeki bu yeni donanımlar anne yaşlanana kadar sürüyor.

İnsan beyni 1,5 kg'lık bir mucizedir. 140 milyar hücre ihtiva eder. Bir hücrenin diğer hücre ile bağlantısı 5-10 bin kadardır. 1 gr beyin dünyadaki telekomünikasyon sistemlerinden daha çok bağlantı yapar.

1 gr. beyinde 100-150 milyon hücre vardır. Yeryüzündeki insan sayısı ise 5-6 milyar. Masadan bir kalemi almak istediğimizde, koldaki kaslara gevşeme-kasılma talimatı vermesi, bardağın sertliği, sıcaklığı, ağırlığı, hangi açı ile ağza götürüleceği gibi bir çok işlemler, hangi koordinatlarla hareket edileceğine dair bilgiler beynin işlevidir. Bunlar, olağanüstü bilgi işlem süreci ister.

 

Haber Tarihi: 15 Ekim 2018 Pazartesi 18:21
  1. hamilelik
  2. hamilelik hormonu

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Amatör maçta sağlık skandalı! Hakem hayat kurtardı
    1. Amatör maçta sağlık skandalı! Hakem..
    2. Volkan Demirel'den tarihi karar!
    3. Sakarya'da vahşet! Köpeği, tavuklarını..
    4. Şanlıurfa'daki tatbikat gerçeğini..
    5. Ankara'da 'Dünya El Yıkama Günü'..
    6. Yuvanızı başkası değil siz yıkarsınız
    7. TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı
    8. Oktay Derelioğlu'nun yeni takımı belli..
    9. Bursa'da bir haftada 28 akü..
    10. Erzincan'da 110 düzensiz göçmen..
    11. Başakşehir'den Arda Turan açıklaması
    12. Kore'den Türkiye açıklaması!
    13. Yangın tatbikatını vatandaşlar gerçek..
    14. Ambulansın çarptığı 3 keçi telef oldu
    15. Bakan Yardımcısı Metin, Sarp'ta..
    16. Başkan Erdoğan Katarlı Bakan ile görüştü
    17. Baraj gölüne uçan kamyonetin sürücüsü..
    18. Bursa'da izinsiz yabancı işçi..
    19. Balıkesir'de polisten kaçarken..
    20. Nesli tükenme tehlikesinde olan paçalı..
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları

    Günün Karikatürü

    14 Ekim 2018
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    İşsizlik maaşı alma şartı?