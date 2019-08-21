Hamilelerin x-ray cihazlarından geçmeleri zararlı mıdır?

Son yirmi-otuz yılda tüm dünyada güvenlik üst düzey seviyelere çıkarıldı. Bunun en önemli nedeni ise yaşanan terör olayları. Bu nedenle Avm'lerde, statlarda, havalimanlarında sayısız güvenlik kontrolünden geçiyoruz. Güvenlik kontrolü sırasında geçilen kapılar ise özellikle hamileleri ve çocuklu anneleri bir hayli telaşlandırır. Neden mi?

Gerçeği yansıtmıyor

Neredeyse tüm dünyada doğru bilenen yanlışlardan biridir x-ray kapılarının hamilelere ve fetüse zarar vereceği. Hatta küçük çocukların da bu kapılardan geçmesine aileleri izin vermez. Ancak doğru olduğunu düşündüğümüz bu bilgi kesinlikle gerçeği yansıtmıyor. Uzmanlar, gebelerin güvenlik noktalarından gönül rahatlığıyla geçebileceklerini, bu durumun anneyi ve fetüsü olumsuz etkilemeyeceğini belirtiyor.

Buzdolabından daha masum

Gebeler bu kontrol noktalarının bebeğin bilişsel işlevlerini olumsuz etkilediklerini düşünürler. Aslına bakılırsa söz konusu bu kapılar gerçekten masum. Oysa buzdolaplarının mıknatısının manyetik alanı söz konusu bu güvenlik kapılarından 10 kat daha güçlü.

El dedektörleri zararlı mı?

Yine Avm'lerde, konser alanlarında ve havalimanlarında bulunan el dedektörleri de anneler tarafından endişeyle bakılan cihazlardandır. Güvenlik görevlileri el dedektörüyle çantaları arayabildikleri gibi kimi durumlarda üst araması da yapıyor. Ancak gebelerin bu cihazlardan da korkmasına gerek yok. Yapılan çalışmalar buzdolaplarının, el dedektörlerine göre 600 kez daha güçlü manyetik yaydığını kanıtlamıştır.