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Hamileler için yaz önerileri

Vücuttaki ısının artmasıyla hamileliği yaz aylarında geçirenler için sıcak havalar biraz daha bunaltmaktadır. Memorial Ankara Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Baran Celtemen, sıcak yaz günlerini daha hafif atlatmak ve bu dönemde sağlıklı bir gebelik için önerilerde bulundu.

30 Haziran 2018 Cumartesi 19:16
Hamileler için yaz önerileri

D VİTAMİNİNİ GÜNEŞTEN ALIN

Yaz ayları D vitaminini doğal yollardan almak için en uygun zamandır. D vitamini eksikliği özellikle hamile kadınlarda gebelik şekeri, tansiyon hastalığı ve bakteriye bağlı vajinal enfeksiyon riskini artırmaktadır. 15- 30 dakika arasında güneşe maruz kalmak gebelik sırasında sık görülen D vitamini eksikliği açısından oldukça önemlidir. Ancak güneşe çıkarken UV ışınlarının yaratacağı zararlı etkenlerden korunmak tedbirli olmak gerekmektedir.

BOL SU TÜKETİN

Sıcak havaların ve güneş ışınlarının su kaybına neden olacağı unutulmamalı, günde 8 – 10 bardak su tüketilmelidir. Bu dönemde idrar rengi su rengine yakın olmalıdır.

HAFİF YİYECEKLER TERCİH EDİN

Günü mutlaka 6 öğüne bölerek az ve sık yemek yemek gerekmektedir. Yaz gebeleri özellikle yağ ve karbonhidrat içeren gıdalardan uzak durmalıdır. Bu tarz ağır yiyecekler sıcak ile bir araya geldiğinde yaz aylarının çok daha zorlu geçmesine neden olmaktadır. Yağlı ve karbonhidrat ağırlıklı yiyecekler yerine protein oranı yüksek gıdalar tüketilmelidir. Örneğin ızgara balık, ızgara et ya da köfte ve tavuklu salata gibi. Yazın nimetlerinden faydalanarak özellikle mevsimin taze sebze ve meyveleriyle beslenmek çok daha sağlıklı bir gebelik geçirmenizi sağlayacaktır.

SAĞLIĞINIZA GÖRE PLANLAR YAPIN

Yaz aylarında seyahate çıkmakta hiçbir sakınca yoktur. Eğer hava yoluyla yolculuk yapılması planlanıyorsa varis çorabı kullanarak ve koridorlarda yürüyerek yolculuk geçirilebilir. Eğer kara yoluyla yolculuk yapılacaksa 2 saatte bir dinlenme molası verilmeli ve 30 dakika yürüyüş yapılmalıdır. Arabayla yolculuklarda da varis çorabı kullanılmalıdır. Varis çorabı, uzun süre hareketsiz kalma durumundan dolayı gebelikte artan pıhtılaşmayı engelleyip olası sağlık sorunlarından korunmasını sağlar. Eğer gidilecek bölge Uzak Doğu, Afrika gibi bir yer ise kişi doktoru ile görüşmeli, mutlaka gerekli aşıları olmalıdır.

Haber Tarihi: 30 Haziran 2018 Cumartesi 19:16
  1. gebelik
  2. hamilelik
  3. yaz ayları
  4. sıcak
  5. d vitamini

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