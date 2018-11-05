0553 313 94 23
impression

Hamile inekleri kesip yavrularını ormana attılar!

Şile'de çalınan 15 hamile ineğin kesilerek etlerinin kasaplara satıldığı iddia edildi. Kesilen hayvanların karınlarındaki yavrularda ormana atıldı.

05 Kasım 2018 Pazartesi 09:54
Hamile inekleri kesip yavrularını ormana attılar!

İddiaya göre, olay geçtiğimiz günlerde Şile'de meydana geldi. Karakiraz ve Kızılcaköy'den hamile inekler çalındı ve kesilerek etleri kasaplara satıldı. Kesilen ineklerin karnında bulunan yavrular da telef oldu. Telef olan yavrular Şile Otoyolu kenarında bulunan ormanlık alana atıldı. Olay yerinde yapılan incelemelerde ineklerin küpelerindeki numaralardan daha önceden çalınan ineklerin olduğu belirlendi. Jandarma ekiplerinin hırsızları yakalamak için çalışma başlattığı öğrenildi.

Olayla ilgili yazılı açıklama yapana SOHAYKO Derneği Başkanı E. Yasin Yılmaz, "Derneğimize gelen ihbarla Sahilköy'de hayvancılık yapan Aydın Çetin'in ineklerinin katledildiğini öğrendik. Özellikle Şile otoyoluna yakın bölgeleri seçen hırsızların bir an önce yakalanması gerekiyor. Güvenlik kamerası ve devriyeler yetersiz. Köylü tedirgin, herkesi hayvan hırsızı sanıyorlar" dedi.

Katledilen hayvanların doğumuna 10 gün kaldığını öğrendiğini belirten Yılmaz, hırsızların bir ineği değil aynı anda 2 ineği katlettiğini belirtti.

Haber Tarihi: 05 Kasım 2018 Pazartesi 09:54
  1. Aydın
  2. hayvan hırsızları
  3. hamile inekleri kesen hırsızlar

YORUM YAZ

  • BurdurluBurdurlu28 dk önce
    cezalar çok hafif bizde çok. darbe anayasasını değiştirelim diyoruz da ondan bile önce ceza yasalarına el atmak lazım. adamlar biliyor nasılsa başımıza bir iş gelmez, yakalanır, tutuksuz yargılanır, yargılanır bi takım elbise giyer mahkemede ceza indirimi alır, vs.. ağırlaştır cezaları, en ufak suça karışan mahkemede karar yüzüne okununca bas bas bağırsın zırlasın ağlasın ya bak kimsenin cesareti oluyor mu?
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Cemal Kaşıkçı cinayetinden 9 gün sonra geldiler ve...
  1. Cemal Kaşıkçı cinayetinden 9 gün sonra..
  2. Yumurta ihracatı rekor kırıyor
  3. 'Ahlaksız deyyus' HDP'li çıktı!
  4. ABD'nin İran kararına Türkiye'den ilk..
  5. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan..
  6. Rıza Sarraf hakkında flaş karar!
  7. Süper lig 11. hafta maçları kaç kaç..
  8. İstanbulluları sevindiren haber!..
  9. Apple şoke eden zam! Bir gecede 4..
  10. Borsa piyasaya yükselişle başladı
  11. 2019 asgari ücret için ilk rakam..
  12. Emekli maaşlarına enflasyon farkı ne..
  13. Fenerbahçe'den Erwin Koeman'a yeni..
  14. Dolar yeni haftaya nasıl başladı?
  15. Ekonomi için kritik rakamlar açıklandı
  16. Rıza Sarraf gözaltına mı alındı?
  17. 2'si üst düzey 45 terörist öldürüldü!..
  18. Tümer Metin: Bir Yüzün kızarmaz mı?
  19. Bakan Fahrettin Koca açıkladı: Çalışma..
  20. Hollanda'da İsrailli kadın çocuklara..
Aşiret lideri öldürüldü, PKK'yı bitirmeye and içtiler!
Aşiret lideri öldürüldü, PKK'yı bitirmeye and içtiler!
Melih Gökçek'ten yerel seçim ve ittifak açıklaması! 'Allah'ın izniyle ittifakın adayı'
Melih Gökçek'ten yerel seçim ve ittifak açıklaması! 'Allah'ın izniyle ittifakın adayı'
Numan Kurtulmuş çok net konuştu... AK Parti'den EYT açıklaması!
Numan Kurtulmuş çok net konuştu... AK Parti'den EYT açıklaması!
HDP'li eski vekil, Irak'a kaçarken kalp krizinden öldü
HDP'li eski vekil, Irak'a kaçarken kalp krizinden öldü
Fuat Oktay'la ilgili hiç bilinmeyen ayrıntı
Fuat Oktay'la ilgili hiç bilinmeyen ayrıntı

Günün Karikatürü

3 Kasım 2018
İlber Ortaylı, "Bilgiler korkunç" dedi... Uygur Türklerine korkunç işkence!
İlber Ortaylı, "Bilgiler korkunç" dedi... Uygur Türklerine korkunç işkence!
Çözüm planları yine şaşırtmadı! 'Türkler buraya gelmesin'
Çözüm planları yine şaşırtmadı! 'Türkler buraya gelmesin'