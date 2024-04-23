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Ekonomi Hamidiye suyuna yüzde 31 zam yapıldı "İSTANBUL BAŞARDI"
Ekonomi

Hamidiye suyuna yüzde 31 zam yapıldı "İSTANBUL BAŞARDI"

Yeniakit Publisher
2024-04-23 13:30:00 -
Hamidiye suyuna yüzde 31 zam yapıldı "İSTANBUL BAŞARDI"

AK Parti döneminde son 2 yılda yapılmayan zam CHP'li Ekrem İmamoğlu döneminde arşa çıktı. İstanbul'da Ekrem gelmeden önce 9 TL olan Hamidiye damacana suyuna yüzde 31 zam uygulanarak 85 TL'ye yükseltildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Hamidiye Su, fiyatlarda artışa gitti. İstanbulluların tükettiği 19 litrelik Hamidiye damacana suyuna yüzde 31 oranında zam yapıldı. Zamlı fiyatlarla birlikte Hamidiye damacana suyu 65 TL’den 85 TL’ye yükseldi.

5 YILDA 9 TL'DEN 85 TL'YE

İBB iştiraki Hamidiye’de 19 lt damacana su AK Parti döneminde son 2 yılda zamsız olarak 9 TL’den satılmıştı. 2024 yılı itibariyle 5 yılda damacana su fiyatı 9 TL’den 85 TL’ye çıkmış oldu.

CHP’li Ekrem İmamoğlu, 25 Şubat 2019 tarihinde, “Artık evinize su yüzde 40 daha ucuz girecek” demişti. İmamoğlu seçildikten sonra suya sadece bir kez indirim yaparken daha sonra hem şebeke suyunda hem Hamidiye Su’da zam üstüne zam uyguladı.

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