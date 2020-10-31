Hamdiye Soylu kimdir, nerelidir?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve eşi Hamdiye Soylu 'nun koronavirüse yakalandı. Gündeme oturan gelişme sonrası İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun eşi Hamdiye Soylu kimdir? Hamdiye Soylu kaç yaşında, nerelidir? konuları arama motorlarında yer aldı. İşte detaylar…

Hamdiye Soylu kimdir?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun eşi Hamdiye Soylu yardımseverliği ile tanınıyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile mutlu bir evlilikleri var. Hamdiye Soylu ve Süleyman Soylu çiftinin biri kız biri erkek iki evladı bulunuyor.

Soylu ailesinin durumu nasıl?

Bakan Süleyman Soylu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, kendisinin, eşinin ve kızının koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını duyurdu. Bakan Soylu açıklamasında, “Düne kadar evde sürdürdüğümüz tedavi doktorlarımızın tavsiyesi ile hastane ortamına nakledilmiştir. Şükürler olsun, şimdi biraz daha iyiyiz" ifadelerini kullandı.