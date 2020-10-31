  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Biyografi Hamdiye Soylu kimdir, nerelidir?
Biyografi

Hamdiye Soylu kimdir, nerelidir?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve eşi Hamdiye Soylu'ya yapılan koronavirüs testinin sonucu pozitif çıktı. Peki, Hamdiye Soylu kaç kimdir, nerelidir? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Hamdiye Soylu kimdir?

Yeniakit Publisher
2020-10-31 19:42:00 -
Hamdiye Soylu kimdir, nerelidir?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve eşi Hamdiye Soylu 'nun koronavirüse yakalandı. Gündeme oturan gelişme sonrası İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun eşi Hamdiye Soylu kimdir? Hamdiye Soylu kaç yaşında, nerelidir? konuları arama motorlarında yer aldı. İşte detaylar…

Hamdiye Soylu kimdir?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun eşi Hamdiye Soylu yardımseverliği ile tanınıyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile mutlu bir evlilikleri var. Hamdiye Soylu ve Süleyman Soylu çiftinin biri kız biri erkek iki evladı bulunuyor.

Soylu ailesinin durumu nasıl?

Bakan Süleyman Soylu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, kendisinin, eşinin ve kızının koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını duyurdu. Bakan Soylu açıklamasında, “Düne kadar evde sürdürdüğümüz tedavi doktorlarımızın tavsiyesi ile hastane ortamına nakledilmiştir. Şükürler olsun, şimdi biraz daha iyiyiz" ifadelerini kullandı.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Alman basınına konuşan Aliyev'den dikkat çeken Türkiye sözleri
Dünya

Alman basınına konuşan Aliyev'den dikkat çeken Türkiye sözleri

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye’ye ait F-16 savaş uçaklarının Dağlık Karabağ’daki çatışmalarda yer almadığını ve böyle bir şe..
Geri vites yapıp silmek yetmez Gürsel, özür dile!
Siyaset

Geri vites yapıp silmek yetmez Gürsel, özür dile!

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, İzmir’deki deprem sonrası siyasi şov kokan paylaşımıyla büyük infiale neden oldu. Binlerce tepkinin ..
NATO'nun YATA'sı İYİ Parti'ye kadro yetiştiriyor
Gündem

NATO'nun YATA'sı İYİ Parti'ye kadro yetiştiriyor

Bir dönem şuan FETÖ’den tutuklu Enver Altaylı ve İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu ile çalışan ülkücü gençler, "Kavuncu, gençleri,..
Satılık 2010 model BMW 320
Satılık 2010 model BMW 320

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay