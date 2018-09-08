THY - TR Çıkışlı Güney Avrupa Eylül
0553 313 94 23

Hamburger kadar simit de suçlu

Türk Diyabet Cemiyeti Başkanı İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Nazif Bağrıaçık, toplumda sadece fast food ürünlerinin obeziteye yol açtığına yönelik yanlış bir kanı oluştuğunu söyledi.

08 Eylül 2018 Cumartesi 18:10
Hamburger kadar simit de suçlu

Türkiye Obezite Araştırma Derneği tarafından 12 ilde, 15 yaş üstü, bin 563 kişi üzerinde yapılan "Türkiye'de Beslenme Alışkanlıkları ve Fiziksel Hareketlilik Düzeyi Saptama Araştırması"nın sonuçlarını paylaşan Bağrıaçık, "Özellikle çocuk ve gençlerin hep hamburger tükettiği için kilo aldığını düşünüyorduk, ancak araştırmamız bu tezi çürüttü" dedi.

Prof. Dr. Bağrıaçık, Türk toplumunda fast food'dan ziyade simit, tost, lahmacun, döner ve böreğin daha çok tüketildiğini belirtti. Toplumun yüzde 34'ü tost, yüzde 26'sı simit, yüzde 26'sının da sandviçi tercih ettiğini ifade eden Bağrıaçık hamburger gibi fast food tüketim oranının yüzde 5 olduğunu anlattı. Bağrıaçık şunları kaydetti: "Dolayısıyla sadece hamburger üzerine değil, sık tükettiğimiz bu gıdalar üzerinde yoğunlaşmamızda fayda var. Ayrıca ara öğünler tüketip, içerisinde yağ, karbon hidrat olmayan gıdaları tercih etmeliyiz. Yanında da bir beyaz peynir veya salata yemek doğru olacak. Bunun yanı sıra cips ve çerez yerine yoğurt yemeyi tercih etmeliyiz."

Prof. Dr. Nazif Bağrıaçık, Türkiye'de ara öğün tüketme alışkanlığının yüzde 4 gibi düşük bir oranda olduğunu kaydetti. Toplumun ara öğün tüketmeye alışması gerektiğine vurgu yapan Bağrıaçık, "Günde en az 4-5 öğün yemek faydalı olacak. Günlük alınacak 2000 kaloriyi bu öğünlere bölmeliyiz. İçinde yağ ve tuz bulunan gıdalardan kaçınmalıyız" diye konuştu.

Obezitenin kanserle yakın ilişki içinde olduğu ortaya çıktı. Ege Üniversitesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Füsun Saygılı, obez bireylerin meme, rahim, kolon ve prostat gibi kanserlere yakalanma oranlarının, zayıf insanlara göre çok daha fazla olduğunu söyledi. Prof. Dr. Füsun Saygılı, zayıflamanın riskleri azalttığına dikkati çekerek “Gerçekten de kilo vermekle, meme kanserine yakalanma oranında yüzde 20-40 arasında azalma olduğu kanıtlandı” dedi.

 

Haber Tarihi: 08 Eylül 2018 Cumartesi 18:10
  1. OBEZİTE
  2. SİMİT
  3. HAMBURGER
  4. Prof. Dr. Nazif Bağrıaçık

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Devlet Bahçeli'den Suriye açıklaması
    1. Devlet Bahçeli'den Suriye açıklaması
    2. Bomba iddia: Üçüncü Havalimanı'nın..
    3. Hamburger kadar simit de suçlu
    4. Esed mülteci kampını vurdu! 4 çocuk öldü
    5. “Stratejik ortağımız bizi stratejik..
    6. Manisa'da halk otobüsü ile otomobil..
    7. Kuru meyve gibisi yok
    8. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit..
    9. Mersin'de bir evde 4 kilo 300 gram..
    10. Çankırı'da otomobil şarampole..
    11. Manisa'da korkunç kaza! 2'si ağır 24..
    12. Plastik bardakla sıcak şeyler içmek..
    13. Galatasaray'da Muğdat rüzgarı
    14. Filistin'den 'ABD' açıklaması: Savaşın..
    15. Antidepresanlardan korkmak gereksiz
    16. Aleksandar Vuçiç'den kritik Kosova..
    17. Kanserin sinsi kırmızı yüzü
    18. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:..
    19. Real Madrid kesenin ağzını sonuna..
    20. İstanbul'da şiddetli yağış!
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Sağlık Bakanlığından herkesi ilgilendiren alkışlanacak uygulama! Tamamen ücretsiz
    Sağlık Bakanlığından herkesi ilgilendiren alkışlanacak uygulama! Tamamen ücretsiz
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    "ABD’yi 2008’den daha derin bir kriz bekliyor"
    "ABD’yi 2008’den daha derin bir kriz bekliyor"
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?

    Günün Karikatürü

    08 Eylül 2018
    Robert Koleji'ne 900 trilyon nereden geldi, nereye gidiyor?
    Robert Koleji'ne 900 trilyon nereden geldi, nereye gidiyor?
    Lise kayıtları ne zaman başlayacak 2018 lise kayıt belgeleri
    Lise kayıtları ne zaman başlayacak 2018 lise kayıt belgeleri