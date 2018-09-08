Hamburger kadar simit de suçlu

Türkiye Obezite Araştırma Derneği tarafından 12 ilde, 15 yaş üstü, bin 563 kişi üzerinde yapılan "Türkiye'de Beslenme Alışkanlıkları ve Fiziksel Hareketlilik Düzeyi Saptama Araştırması"nın sonuçlarını paylaşan Bağrıaçık, "Özellikle çocuk ve gençlerin hep hamburger tükettiği için kilo aldığını düşünüyorduk, ancak araştırmamız bu tezi çürüttü" dedi.

Prof. Dr. Bağrıaçık, Türk toplumunda fast food'dan ziyade simit, tost, lahmacun, döner ve böreğin daha çok tüketildiğini belirtti. Toplumun yüzde 34'ü tost, yüzde 26'sı simit, yüzde 26'sının da sandviçi tercih ettiğini ifade eden Bağrıaçık hamburger gibi fast food tüketim oranının yüzde 5 olduğunu anlattı. Bağrıaçık şunları kaydetti: "Dolayısıyla sadece hamburger üzerine değil, sık tükettiğimiz bu gıdalar üzerinde yoğunlaşmamızda fayda var. Ayrıca ara öğünler tüketip, içerisinde yağ, karbon hidrat olmayan gıdaları tercih etmeliyiz. Yanında da bir beyaz peynir veya salata yemek doğru olacak. Bunun yanı sıra cips ve çerez yerine yoğurt yemeyi tercih etmeliyiz."

Prof. Dr. Nazif Bağrıaçık, Türkiye'de ara öğün tüketme alışkanlığının yüzde 4 gibi düşük bir oranda olduğunu kaydetti. Toplumun ara öğün tüketmeye alışması gerektiğine vurgu yapan Bağrıaçık, "Günde en az 4-5 öğün yemek faydalı olacak. Günlük alınacak 2000 kaloriyi bu öğünlere bölmeliyiz. İçinde yağ ve tuz bulunan gıdalardan kaçınmalıyız" diye konuştu.

Obezitenin kanserle yakın ilişki içinde olduğu ortaya çıktı. Ege Üniversitesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Füsun Saygılı, obez bireylerin meme, rahim, kolon ve prostat gibi kanserlere yakalanma oranlarının, zayıf insanlara göre çok daha fazla olduğunu söyledi. Prof. Dr. Füsun Saygılı, zayıflamanın riskleri azalttığına dikkati çekerek “Gerçekten de kilo vermekle, meme kanserine yakalanma oranında yüzde 20-40 arasında azalma olduğu kanıtlandı” dedi.