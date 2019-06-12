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Hamburg’da dev boks galası

Almanya’nın en iyi boks kulübü seçilen EC BOXİNG’in düzenleyeceği gala gecesinde, iki dünya ve bir de Avrupa şampiyonluk kemerleri için dev mücadeleler ringe taşınacak.

12 Haziran 2019 Çarşamba 16:29
Hamburg’da dev boks galası

Almanya’nın en iyi boks kulübü seçilen EC BOXİNG’in düzenleyeceği gala gecesinde, iki dünya ve bir de Avrupa şampiyonluk kemerleri için dev mücadeleler ringe taşınacak.


Üç kez üst üste Almanya’nın en iyi boks kulübü seçilen EC BOXİNG’in yönetim kurulu başkanı Erol Ceylan, Almanya’da dev bir boks galası gerçekleştirmeye hazırlanıyor. 6 Temmuz Cumartesi gecesi Hamburg’un dev salonlarından CU Arena Neuegraben’deki galada iki dünya şampiyonluğu ve bir de Avrupa şampiyonluğunun ortaya koyulacağını vurgulayan Erol Ceylan, “Aynı galada üç altın kemeri birden ortaya koymak boks dünyasında büyük bir başarıdır. Kulübümüz forması altında dövüşen Almanya’nın en başarılı boksörlerinden Sebastian Formella, o gece IBO Dünya Şampiyonluk Kemeri için mücadele verecek. Yine kulübümüzün sporcusu Igor Mikahalkin de dünya şampiyonluğu için mücadele verecek. Yine Almanların APB dünya şampiyonu boksörlerinden EC BOXİNG sporcusu ağır sıklet Erik Pfeifer de WBO Avrupa Şampiyonluğu için yumruk sallayacak. Kazanmaları durumunda iki dünya ve bir de Avrupa şampiyonluğu kulübümüz çatısı altına gelecektir. Sonbahara doğru da İstanbul’da dev bir boks galası düzenleyerek, dünya medyasını ülkemize getirip tanıtımını yapacağız” şeklinde konuştu.



"İki altın kemeri birden belimize takabiliriz"


Dünyanın en iyi antrenörleri arasında yer alan Türk profesyonel boks tarihinin ilk antrenörü Bülent Başer, Dünya şampiyonu Igor Michalkin, Almanların gelecek ümidi olan Erik Pfeifer, yine başarılı boksör kardeşler Nikola Milacic ve Danilo Milacic’in köşesinde ringe çıkacağını belirterek, “İgor daha önce defalarca dünya şampiyonu oldu ve köşesinde ben yer aldım ancak medyanın bundan haberi olmadı. Erik Pfeifer de yine APB dünya şampiyonluk madalyası almış başarılı bir isim kendisini de bu önemli maça hazırlıyorum. Şu an için antrenmanlarımız çok iyi gidiyor. Vermiş olduğum tüm antrenman programını kusursuz olarak yerine getiriyorlar. Bu şekilde devam ederlerse iki altın kemeri birden belimize takmamamız için bir neden yok” dedi. EC BOXİNG spor kulübü basın danışmanı Vedat Alyaz, Türk kulübünün dünyanın en iyi boksörlerini bünyesinde barındırdığının altını çizerek, “Geçtiğimiz gün Anthony Joshua’yı devirerek dünyayı hayretlere düşüren Andy Ruiz maçtan bir ay önce boksörümüz Alexander Dimitrienko ile karşılaşmıştı. Yine kulübümüz bünyesinde dünya şampiyonu Karo Murat, Avrupa şampiyonlarımızdan Fatih Keleş, Ali Eren Demirezen ve şampiyon boksörümüz Hüseyin Cinkara’da yer alıyor. Yakında İstanbul’da da büromuzu açarak ülkemizdeki boksörlerin dünya ringleriyle buluşmasını sağlayacağız” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 16:29
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