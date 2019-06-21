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Hamas'tan Muhammed Mursi'ye büyük vefa

Çıkarıldığı mahkeme salonunda şehit olan Muhammed Mursi için İstanbul'da kurulan taziye evinde konuşma yapan Hamas'ın Filistin dışındaki lideri Mahir Salah "(Mursi'ye hitaben) Sizi Kudüs ve Gazze'nin gerçek bir aşığı, Gazze'ye ve direnişine destek veren diasporadaki Filistinlileri seven ve kollayan biri olarak bildik. Cumhurbaşkanıyken Arap ve İslam coğrafyasını kalkındırmak için özenle çalıştığınızı biliyoruz. Duruşunu hiçbir zaman unutmayacağız" dedi.

21 Haziran 2019 Cuma 15:26
Hamas'tan Muhammed Mursi'ye büyük vefa

Mursi'nin Filistin direnişine verdiği destek unutulmayacak
- Hamas'ın Filistin dışındaki lideri Mahir Salah: - "(Mursi'ye hitaben) Sizi Kudüs ve Gazze'nin gerçek bir aşığı, Gazze'ye ve direnişine destek veren diasporadaki Filistinlileri seven ve kollayan biri olarak bildik. Cumhurbaşkanıyken Arap ve İslam coğrafyasını kalkındırmak için özenle çalıştığınızı biliyoruz. Duruşunu hiçbir zaman unutmayacağız"

İSTANBUL (AA) - Hamas'ın Filistin dışındaki lideri Mahir Salah, mahkeme salonunda şehit olan Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin Filistin ve direnişine verdiği desteği unutmayacaklarını söyledi.

Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) ve Mısırlı bazı gruplar tarafından Mursi için İstanbul'da kurulan taziye evinde konuşma yapan Salah, "(Mursi'ye hitaben) Sizi Kudüs ve Gazze'nin gerçek bir aşığı, Gazze'ye ve direnişine destek veren diasporadaki Filistinlileri seven ve kollayan biri olarak bildik. Cumhurbaşkanıyken Arap ve İslam coğrafyasını kalkındırmak için özenle çalıştığınızı biliyoruz. Duruşunuzu hiçbir zaman unutmayacağız." dedi.

Salah, Cumhurbaşkanlığı döneminde İsrail'in Gazze'ye saldırı düzenlediği zaman Mursi'nin hemen Arap Birliğini harekete geçirdiğini ve saldırının durmasına katkı sağladığını hatırlattı.

Hamas yöneticisi Salah, Mursi'ye yönelik sözlerini "Tek gittin ama arkanda yüz binler namaz kıldı." ifadesiyle tamamladı.

Mursi'yi hedef alan komplolardan ders çıkartılmalı

Taziyeye katılanlar arasında yer alan AK Parti Genel Başkan Danışmanı Prof. Dr. Yasin Aktay da Mursi'yi hedef alan komplolardan güçlü bir ders çıkartılması gerektiğini belirtti.

Aktay, "Bugün zalimlerin karşında durduğu ve halkı psikolojik sömürgecilikten korumaya çalıştığı için (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan'a karşı savaş açıyorlar." dedi.

Taziyeye, İhvan Rehberlik Konseyi Başkan Yardımcısı İbrahim Munir'in yanı sıra Mursi döneminin Enformasyon Bakanı Salah Abdulmaksud, Ürdün'deki İhvan lideri Abdulhamid Zuneybat ile Mısır'da Cemaati İslami'nin siyasi kanadı İnşa ve Kalkınma Partisi'nin eski Genel Başkanı Tarık ez-Zumer de katıldı.

Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, yargılandığı "Vadi en-Natrun hapishanesinden kaçış ve Hamas adına casusluk" davasının duruşması esnasında 17 Haziran’da şehit olmuştu.

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Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 15:26
  1. İstanbul
  2. Muhammed Mursi
  3. Hamas
  4. Prof. Dr. Yasin Aktay
  5. Yasin Aktay

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