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Dünya Hamas'tan Muhammed Dahlan açıklaması
Dünya

Hamas'tan Muhammed Dahlan açıklaması

Türkiye tarafından da kırmızı bültenle aranan Ortadoğu'nun hain ismi Muhammed Dahlan'a ABD tarafından Filistin Devlet Başkanı olma rolü biçilmesine Hamas sert tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2020-09-18 00:40:00 -
Hamas'tan Muhammed Dahlan açıklaması

ABD'nin İsrail Büyükelçisi David Friedman'ın açıklamalarının kabul edilemez olduğunu belirten Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, Friedman'ın açıklamalarının, Filistin'in işlerine açık bir müdahale olduğunu belirterek, büyükelçinin kabadayı mantığıyla düşündüğünü söyledi.

Hamas sözcüsü, Filistin'in dışarıdan dayatılan liderlik konusunda kimseye izin vermeyeciğini ve Filistin liderlerinin halk tarafından belirleneceğini söyledi.

Abbas'ın yerine Dahlan geçsin

ABD'nin İsrail Büyükelçisi David Friedman, Israel Hayom gazetesine verdiği röportajda, Filistin yönetiminin, hizmet noktasında halkına fayda sağlamadığını bu nedenle mevcut Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Muhammed Dahlan'ı değiştirmek istediklerini söyledi.

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