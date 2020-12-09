  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Hamas'tan kuruluş yıl dönümünde "direnişe ve İsrail'i tanımamaya devam" mesajı
Aktüel

Hamas'tan kuruluş yıl dönümünde "direnişe ve İsrail'i tanımamaya devam" mesajı

Yeniakit Publisher
2020-12-09 03:04:37 -
Hamas'tan kuruluş yıl dönümünde "direnişe ve İsrail'i tanımamaya devam" mesajı

GAZZE (AA) - Hamas Hareketi'nin yurt dışındaki lideri Mahir Salah, hareketin kuruluşunun 33. yıl dönümünde direnişe ve İsrail'i tanımama ilkesine bağlılıklarını yineledi.

Salah, hareketin internet sitesinde yer alan açıklamasında, "Hamas, kuruluş yıl dönümünde, Filistin halkının birlik ve bütünlüğüne, işgale karşı direnişe, İsrail'i tanımama ve normalleşme projelerine karşı çıkmaya bağlı olduğunu yinelemektedir." ifadesine yer verdi.

Hamas'ın ayrıca Kudüs'ün bölünmezliğini savunduğunu ve Yahudileştirme planları ile Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıları reddettiğini belirten Salah, Gazze'ye yönelik ablukanın kaldırılması, Batı Şeria'yı ilhak planlarına karşı çıkılması ve Birleşmiş Milletler Filistin Mültecilere Yardım Ajansı'nın (UNRWA) çalışmalarını sürdürmesinin önemine işaret etti.

İsrail'in Kudüs'e yönelik saldırılarına karşı çıkma çağrısı yapan Salah, Filistin halkının, özgürlüğünü kazanabilmek ve topraklarına geri dönebilmek uğruna büyük fedakarlıklarda bulunduğunu kaydetti.

Hamas, Birinci İntifada'yla eş zamanlı olarak 1987'de, Gazze'deki Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) yöneticileri tarafından kuruldu.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cevat Akşit Hoca, yerli jet motoru üreten oğlunu anlattı: ABD'de kalması için önüme...
Teknoloji

Cevat Akşit Hoca, yerli jet motoru üreten oğlunu anlattı: ABD'de kalması için önüme...

İlahiyatçı Prof. Dr. Mustafa Cevat Akşit, Türkiye'de ilk yerli jet motoru üretimini başaran oğlu TEI Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut F. Akşit'..
3 ilde sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı
Yerel

3 ilde sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

Erzurum merkezli 3 ilde sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü...
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yeni 'adaylık' açıklaması
Siyaset

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yeni 'adaylık' açıklaması

Meclis'teki bütçe görüşmeleri sırasında Cumhurbaşkanı adayı olacağına dair sinyaller veren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yeni bir açı..
Satılık 2018 model Fiat Fiorino
Satılık 2018 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay