Hamas'tan İsrail askerine pusu! Kendi silahlarıyla vurdular
Hamas'ın silahlı kanadı El Kassam Tugayları, İsrail'in patlamayan F-16 füzelerini kullanarak çok sayıda İsrail askerini pusuya düşürdüğünü açıkladı. Açıklamaya göre saldırıda çok sayıda İsrail askeri öldü.
Hamas'a bağlı İzzedin El Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Netzarim'de, İsrail askerlerinin komuta karargahını bombaladıklarını ve pusuya düşürdükleri bir grup İsrail asker birliğini, İsrail'in savaş uçaklarının fırlattığı patlamayan F16 füzelerini kullanarak öldürdüklerini açıkladı.
ÇOK SAYIDA İSRAİL ASKERİ ÖLDÜ VE YARALANDI
Kassam Tugayları tarafından yapılan saldırıda çok sayıda İsrail askeri öldürülürken, onlarca İsrail askerinin yaralandı.
Söz konusu saldırı sonrası İsrail hava kuvvetlerine ait helikopterler yaralanan askerleri hastanelere sevk etmekten için çok sayıda uçuş gerçekleştirdi.
EBU UBEYDE DUYURDU: İŞGALCİ ASKERLERİ PUSUYA DÜŞÜRDÜK
Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde saldırıyla ilgili yaptığı açıklamada, "İsrail güçlerinin, sivillere attığı ancak patlamayan F16 füzelerini kullanarak bir grup işgalci İsrail gücünü mayınlı pusuya düşürdük."
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