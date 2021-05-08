  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Afganistan'da bombalı saldırı: Ölüler var
İran'da patlama: Yaralılar var
Hamas'tan İsrail'e: Bedelini ödeyeceksiniz!
Muğla'da korkutan deprem!
Dünya Hamas'tan İsrail'e: Bedelini ödeyeceksiniz!
Dünya

Hamas'tan İsrail'e: Bedelini ödeyeceksiniz!

Hamas, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs ve buradaki Filistinlilere yönelik saldırısının bedelini ödeyeceğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-05-08 15:44:00 -
Hamas'tan İsrail'e: Bedelini ödeyeceksiniz!

Hamas Siyasi Büro Üyesi Musa Ebu Merzuk, yayımladığı yazılı açıklamada, Filistin halkının işgal güçlerine engel olmaya ve İsrail'le mücadelesinde yeni denklemler belirlemeye gücünün yetebileceğini vurguladı.

"İşgal güçleri, Mescid-i Aksa'yı kirletmenin ve cemaate saldırmanın bedelini ödeyecek." ifadesini kullanan Ebu Merzuk, "İsrail'in Aksa'ya ve Filistin halkına yönelik saldırılarına ve Kudüs'ün Yahudileştirilmesi girişimlerine cesaret kazandıran" Arap ve İslam dünyasının sessizliğine tepki gösterdi.

Ebu Merzuk, ayrıca Filistin halkına, elindeki tüm imkanlarla Kudüs'ü savunması, işgal güçleriyle mücadelede tüm enerjisini seferber etmesi ve Aksa'da nöbet tutan Filistinlilere destek vermesi çağrısı yaptı.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, dün akşam İsrail güçlerinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Eski Şehir bölgesinin Şam Kapısı ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nde Filistinlilere yönelik saldırılarında 205 Filistinlinin yaralandığı, bunlardan 88'inin Kudüs'teki hastanelere kaldırıldığı ifade edilmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CHP'li Erdoğdu partisindeki rezillikleri itiraf etti! 128 milyar dolar yalancıları sessizliğe gömüldü!
Siyaset

CHP'li Erdoğdu partisindeki rezillikleri itiraf etti! 128 milyar dolar yalancıları sessizliğe gömüldü!

Sabah gazetesinin, CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun usulsüz bir şekilde belediye başkanlarından para topladığını ortaya çıkarması..
Mahkeme, AYM’nin kararına uysun
Gündem

Mahkeme, AYM’nin kararına uysun

Anayasa Mahkemesi’nin (AYM), “Terör örgütü değildir” dediği Hizb-ut Tahrir üyelerinin yargılamalarında haklarında verilen çelişkili kararlar..
Semra Kuytul 'kırpılmış' videolar dedi: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu hedef aldılar!
Gündem

Semra Kuytul 'kırpılmış' videolar dedi: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu hedef aldılar!

Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul'un gerçek yüzünü Kanal 24 canlı yayınında deşifre eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kuytul'un çevre..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay