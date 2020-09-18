Hamas'tan İsrail yanlısı ülkelere çağrı

Hamas, Filistinli doktor Nidal Cebbarin İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'daki bir kontrol noktasına ses bombası atmasının sonucunda kalp krizinden ölmesinin ardından yazılı bir açıklama yaptı.

Nidal Cebbarin yaptığı açıklamada, "Şehitliğin mesajı, normalleşme peşinde koşanları kendilerine gelmeye davet etmektedir. İşgal güçlerinin saldırılarının ve işlediği suçlarının halkımıza neler yaptığını bir durup düşünsünler." ifadelere yer verdi.

Açıklamada, Filistin halkının topraklarını ve vatanlarını savunacakları vurgulanarak, "Halkımız işgalcilerin zulmü veya hainlerin ihanetleriyle yılmayacaktır." denildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kasabasında bir kontrol noktasından geçen 54 Filistinli doktor Nidal Cebbarin, İsrail güçlerinin Filistinlilere attığı bombanın yol açtığı kalp krizi sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.