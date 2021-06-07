Hamas’tan İran için olay açıklama: Mecbur kaldık

Filistin İslami Direniş Hareketi'nin (Hamas) yurtdışı lideri Halid Meşal, Hamas-İran ilişkileriyle ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

Meşal, geçtiğimiz gün Club House üzerinden katıldığı canlı yayında kendisine gelen soruları yanıtladı.

Sorular arasında Hamas'ın İran ile olan ilişkisi, Arap Baharı ve Suriye meselesine dair sorular da yer alıyordu.

Suriye meselesi

Meşal, kendilerine ne kadar yakın olsa da, halkına karşı olan bir yönetimin yanında yer alamayacaklarını belirtti.

Suriye konusuna dair Meşal şunları söyledi:

"Suriye'de herkesi memnun edecek bir çözüm istiyoruz. Bize ne kadar yakın olursa olsun halkına karşı hiçbir yöneticinin yanında yer almayız. Siyonistlere karşı bizi destekleyen bir yönetici de olsa bu değişmez. Bizi Ümmet'in halklarına karşı kimsenin kullanmasına da izin vermeyiz. Bununla beraber bölgedeki hiçbir başka krizin de parçası değiliz. Kim bizi desteklerse ona teşekkür ederiz. Avrupalı Hristiyan bir devlet de bize yardım ederse ona da teşekkür ederiz. Bunlar bizim prensiplerimiz. Kimsenin elinin altında, ajandasının bir kenarında olmayı kabul etmeyiz. Haddini aşan kullandığımız bazı ibareler olursa onlara takılmayın ve duruşumuzun özüne bakın."

Arap Baharı

Sorular arasında, Hamas'ın 2010 yılından bu yana devam eden Arap Baharı sürecine dair görüşleri de vardı.

Meşal, Arap Baharı'nı desteklediklerini şu sözlerle vurguladı:

"Hamas'tan kimsenin Arap Baharıyla ilgili olumsuz konuştuğuna dair bir bilgim yok, olduysa da birileri böyle konuşmaya zorlamıştır. Arap Baharı halkların hakkıdır. Ben Filistinli olarak kendim için hürriyet ve kurtuluş isterken bunu diğer Araplar için nasıl hak olarak görmem? Arap Baharı halkların iraesiyle demokratikleşme ve gelişme sağlayacak bir süreçtir. Gerçekleşmesi bizi de güçlendirir. Bunu temenni ediyoruz."

Türkiye

Meşal'e Türkiye'nin bölgeye olan desteği de soruldu.

Hamas'ın yurtdışı lideri Meşal, Türkiye'nin bölgeye olan desteğine teşekkür ettiklerini söyledi.

Meşal, Türkiye'nin bölgeye olan desteğinin artmasını temenni ettiklerini kaydetti.

"İran'a mecbur kaldık"

Halid Meşal, üzerlerinde İran baskısının olmadığını, olsa bile Hamas'ın ana ilkelerinden bu baskı sebebiyle vazgeçmeyeceklerini vurguladı.

Hareketin İran'a mecbur kaldığını söyleyen Meşal'e aynı zamanda Hamas'ın Siyasi Lideri İsmail Heniye'nin, Kasım Süleymani hakkındaki ifadeleri de soruldu.

Meşal şunları söyledi:

"Şer'i ve siyasi maslahatları gütmeye çalışıyoruz. Önümüzde Siyonistler gibi çok güçlü düşmanlar varken bazı hesaplar yapmak zorundayız. Bir Arap dışişleri bakanı bana 'İran'ın yardım cemiyeti olmadığını ve size yaptıkları yardımların ücreti olduğunu biliyorsunuz değil mi?' dedi. İran elbette bir karşılık alıyor, bunun farkındayız.

Bu da Sünni olan Hamas'a yardım üzerinden İslam aleminde imajını olumlulaştırmak. O dışişleri bakanına dedim ki, 'O zaman siz bize yardım edin, siz imajınızı düzeltin.'

Bir başka Arap yetkili de bana 'İran Filistin davasını kullanıyor.' dedi. Evet dedim, o zaman siz bize yardım edin ve Filistin davasını çıkarlarınız için kullanın. Bize yardım etmeyenler bizi İran'a mecbur bıraktı.

Bazı ifadelerin yanlış olduğunu ve haddini aştığını kabul ediyorum."